Rissa tra bande in carcere. Agente al pronto soccorso

Violenta rissa nel primo pomeriggio di venerdì scorso al carcere Casetti. A denunciare l’episodio è Fp Cgil che torna ad accendere i riflettori su alcune criticità all’interno della casa circondariale riminese. Nella quinta sezione dell’istituto, sette detenuti si sarebbero affrontati in due gruppi distinti durante la risalita dall’area passeggi, dando vita a una zuffa. A tentare di riportare l’ordine è stato l’agente di servizio in sezione, coadiuvato dall’ispettore di sorveglianza generale, che si è frapposto tra le due fazioni per separarle. Solo l’intervento di altro personale, accorso in supporto, ha permesso di sedare la lite e ricondurre i detenuti nelle rispettive celle. Nella colluttazione, un agente è rimasto ferito, colpito ripetutamente al fianco e al viso. Trasportato al pronto soccorso di Rimini, i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 15 giorni. Sull’episodio è intervenuta la Fp Cgil, che da tempo denuncia la situazione all’interno della struttura. "Nonostante anni di richieste ci troviamo ancora ad affrontare il problema della presenza di un solo agente incaricato della gestione di un’intera sezione detentiva, o addirittura di due sezioni, come accade quotidianamente alla Casa circondariale di Rimini", afferma il sindacato in una nota. Le criticità, sottolinea Fp Cgil, non riguardano solo il numero di agenti, ma anche le carenze negli spazi, nelle dotazioni, nella gestione delle attività quotidiane e nell’assistenza ai detenuti affetti da patologie psichiatriche. Una situazione che, secondo il sindacato, "sta diventando una pericolosa bomba sociale". Il quadro delineato è allarmante: "Meno sicurezza, gravi condizioni di lavoro, maggiori rischi per tutti", evidenzia ancora Fp Cgil, che richiama l’attenzione sull’urgenza di un rafforzamento degli organici e di investimenti strutturali. "La tutela della salute e della sicurezza, sia dei lavoratori sia dei detenuti, passa necessariamente attraverso il rafforzamento degli organici e investimenti specificia, conclude la nota. "La Fp Cgil non smetterà mai di evidenziare i rischi cui sono esposti gli agenti di polizia penitenziaria ed è pronta a difendere i lavoratori in tutte le sedi".