Rissa tra genitori sugli spalti del campo. Partita interrotta

E’ stata una partita molto movimentata quella di ieri pomeriggio fuori dal campo sportivo ’Ezio Conti’ a Dogana. Mentre sul prato infatti si sfidavano le squadre Under19 provinciali della San Marino Academy e Promosport Rimini, sugli ’spalti’ (non presenti fisicamente perché interessati da lavori di rifacimento) si è scatenata la rissa tra i genitori dei calciatori delle due formazioni. Prima sarebbe volata qualche parola grossa, poi lo scontro verbale è degenerato in scontro fisico che ha coinvolto diverse persone e ha necessitato dell’intervento degli agenti della Polizia civile per sedare gli animi. Il parapiglia si è concluso fortunatamente senza feriti, ma sentendo gli urli i ragazzi in campo hanno interrotto la partita in corso e ripreso solo a seguito dell’intervento degli agenti della Polizia civile, che hanno riportato la calma fuori dal campo.