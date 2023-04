Rissa tra spacciatori Intervengono i vigili: arresti e denunce

Si è concluso con tre arresti e un minorenne denunciato il blitz portato a termine lunedì dal nucleo sicurezza urbana della Polizia locale. L’operazione è scattata nella zona di piazzale Toscanini, mentre gli agenti erano impegnanti a monitorare alcuni presunti spacciatori. La situazione cambia improvvisamente quando tra i presenti scoppia una rissa: a quel punto i vigili escono allo scoperto. Comincia la fuga: chi scappa a piedi, chi invece sale sul Metromare per cercare di far perdere le proprie tracce. Gli agenti sono saliti in auto e hanno seguito il percorso, raggiungendo i fuggitivi scesi in corrispondenza di via Pascoli. Quattro i fermati, di cui tre maggiorenni accompagnati in carcere in attesa della convalida e un minorenne, per il quale è scattata la denuncia per spaccio e per il possesso di un’arma da taglio.