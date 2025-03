Rissa in via Ugo Bassi a Rimini, otto denunciati

Rimini, 11 marzo 2025 - Era da poco passata la mezzanotte a cavallo tra domenica e lunedì quando la tranquillità della notte in via Ugo Bassi è stata interrotta da urla e schiamazzi provocati da un gruppo di persone che si stavano affrontando in strada. Prima infatti si sarebbe alzato il volume della voce, facendo degenerare una discussione accesa in un vero e proprio scontro a botte e spinte tra le due fazioni in causa.

Questa anche è stata la segnalazione e sommaria ricostruzione riferita ai carabinieri della compagnia di Rimini, che proprio l’altra sera sono intervenuti per sedare uno scontro cominciato da un semplice diverbio tra due gruppi di persone. Arrivati sul luogo indicato dalle segnalazioni, infatti, i militari dell’Arma hanno subito individuato un folto gruppo di persone impegnati a scontrarsi tra loro.

Dopo iniziali attimi di tensione tra le forze dell’ordine e i presenti, a seguito anche dell’arrivo di rinforzi della questura, è stato possibile riportare la calma tra i contendenti. Subito dopo, tutti i presenti sono stati portati in caserma per essere identificati.

Stando a quanto emerso, nessuno dei presenti avrebbe riportato lesioni o ha necessitato di particolari cure mediche a seguito dello scontro, che sarebbe avvenuto senza il ricorso ad armi di qualsiasi tipo. Conclusi gli accertamenti, i carabinieri hanno poi denunciato un totale di otto persone, tutti cittadini extracomunitari di origini sudamericane, di età comprese tra i 20 e i 55 anni, chiamati ora a rispondere del reato di rissa. L’attività dei carabinieri è ora estesa a ulteriori approfondimenti utili a chiarire meglio l’accaduto e soprattutto individuare i motivi che hanno portato il gruppone di otto persone ad affrontarsi in strada apertamente.