Risse, furti e baby gang Disagi di una generazione

Dopo gli episodi di atti vandalici o risse avvenuti negli ultimi anni nel Riminese, che vedevano protagonisti minorenni, le forze dell’ordine hanno provveduto a mappare il fenomeno delle baby gang: "La scorsa estate abbiamo identificato e segnalato alla procura o al tribunale dei minorenni i responsabili, ma c’è ancora molto da fare in tema di prevenzione". Lo ha detto il questore Rosanna Lavezzaro, a margine della conferenza stampa di presentazione del convegno di lunedì alla Sala Manzoni (via IV novembre), ‘Giovani, disagio e microcriminalità’ voluto dal Gruppo giovani musulmani, che lo ha organizzato insieme all’assessorato alle Politiche giovanili. Tra i relatori il direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato Francesco Messina, la presidente del Tribunale dei minori di Bologna Gabriella Tomai e il presidente dell’associazione italiana per la Prevenzione dal cyberbullismo Andrea Bilotto. Il questore giudica "soddisfacenti" i risultati ottenuti, aggiungendo che c’è molto da fare in tema di prevenzione: "E’ necessario capire quali sono i meccanismi che si muovono in questi gruppi, dobbiamo operare altrettanto bene prima che questi fenomeni si traducano in comportamenti che richiedano l’intervento delle forze dell’ordine. Se i meccanismi che muovono questi giovani, alcuni stranieri, alcuni italiani, poco conta, riusciamo ad interpretarli prima, saremo più efficaci". Il questore ha detto di rimanere spiazzata negli incontri individuali con i giovani responsabili: "Il ragazzino che io vedo nel video su internet o dalle telecamere di videosorveglianza, non ha niente a che vedere con il ragazzino che si presenta da noi, magari con il papà e con la mamma, e che ha un atteggiamento quasi disarmante".

Il convegno di lunedì sarà "quasi un seminario per il profilo dei relatori", ha detto Ivan Cecchini, presidente dell’Osservatorio provinciale sulla criminalità, tratterà di difficoltà dei ragazzi, bullismo e cyberbullismo, rapporti virtuali e baby gang. "L’idea è nata dopo i fatti del 2 giugno di Peschiera del Garda e i fatti che ci sono stati in estate a Rimini e Riccione", spiega il responsabile del Gruppo giovani musulmani di Rimini Mohamed Hammar. "Anche a Rimini – continua – alcuni giovani tendono ad emarginarsi, tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte, insieme. I giovani sono molto importanti, dobbiamo aiutarli e sostenerli nel loro percorso". "Anche gli enti locali possono dare il loro contributo, importante è affiancare la prevenzione al contrasto, puntiamo a creare una rete con un approccio univoco a disagio giovanile e baby gang", afferma l’assessore Francesca Mattei. "Vogliamo potenziare anche a Rimini la pratica di ‘educativa di strada, che va intercettare gruppi spontanei di adolescenti e di giovani nei loro luoghi di ritrovo, per proporre iniziative che possano far nascere relazioni, far emergere idee e bisogni". Fra i temi trattati anche la seconda generazione di immigrati tra inclusione e marginalità, che sarà affrontato da Hassan Defilippis, del coordinamento nazionale Nuove Generazioni Italiane, Abdelhakim Bouchraa, ex responsabile nazionale dei giovani musulmani di Italia Gmi. In giugno alla moschea Borgo Marina, ha anticipato Hammar, partiranno incontri bisettimanali aperti a tutti su temi scientifici, con video di Piero Angela.

Mario Gradara