Ristampata la mappa di Riccione: 50mila copie per scoprire la città

In trent’anni ha accompagnato almeno un milione e mezzo di turisti negli spostamenti lungo le vie di Riccione. Puntualmente, la mappa della città quest’estate è stata ristampata in 50mila copie con una serie di aggiornamenti che riguardano le nuove rotatorie, le colonnine per auto elettriche installate lungo i viali e nei parcheggi, nonché tante altre indicazioni utili per rimanere costantemente informati anche sulle novità della città con tanto di numeri telefonici dei vari servi. La cartina, presentata al Pepper di Riccione, come fa sapere il promotore Daniele Massarente, sarà distribuita gratuitamente a bagnini, Apt, ospedale, Promhotels, centro commerciale Perla Verde, hotel, taxi, parchi di divertimento e tante altre attività commerciali, punti strategici sui quali gravitano i turisti. Prodotti pure 250 espositori a disposizione dei maggiori sponsor e 500 manifesti che riportano l’immagine di un gabbiano come il fronte della mappa. La grafica è firmata dal writer Michele Costa in arte Enko4 che sottolinea: "Ho scelto il gabbiano, simbolo del mare, disegnato su parete con stile stencil. Nel realizzalo ho usato i colori tipici di Riccione, soprattutto l’azzurro del suo mare e del suo cielo". "In un mondo sempre più digitale, la mappa cartacea rimane un punto di riferimento, sempre gradita per turisti e residenti", sottolinea Stefano Paolucci, che con l’agenzia Paolucci Marketing è partner di Massarente nella realizzazione della mappa e nell’innovazione del progetto. Fa parte dei partner anche Emanuel Foschi, della Melostampi.

Nives Concolino