Ristorante alla ricerca di cuoco e cameriere

Per un locale di Poggio Torriana si cercano un cuoco e un cameriere sala. Gli annunci valgono per candidati ambosessi. Il cuoco si dovrà occupare dell’intera preparazione dei primi e secondi presenti nel menù, avendo particolare attenzione anche per la successiva pulizia e lavaggio dei piatti. Si richiede pregressa esperienza; gradita capacità di cuocere alla griglia; preferibile attestato Haccp. Il cameriere si dovrà occupare della gestione del cliente a 360 gradi: accoglienza, presa dell’ordine, servizio al tavolo, pulizia di fine turno. Si richiede pregressa esperienza, buono standing, predisposizione al contatto con il pubblico. Per ambedue le figure l’orario di lavoro è a tempo parziale (5 ore al giorno, dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 22), si offre un contratto finalizzato alla stabilizzazione. Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale regionale ‘Lavoro per te’, per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.