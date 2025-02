Ristorante ‘Carlo’, boccone amaro per la terrazza

Il Comune vince la battaglia al Consiglio di Stato contro il ristorante ‘Carlo’. La vicenda andava avanti da alcuni anni, fin da quando gli uffici tecnici del Comune rilevarono abusi edilizi nel ristorante, sia al piano terra che sulla terrazza panoramica dove si accomodano i clienti di Fulvio Binotti, il titolare. Nel 2021 il Comune presentò l’ordinanza e diffida di demolizione delle opere abusive che comprendevano un ampliamento al piano terra sul lato Cattolica per una trentina di metri quadrati, l’ampliamento dell’ingresso del bar ristorante per altri 9 metri quadrati, un allargamento del bar ristorante per consentire la lavorazione del pesce, uno spazio misurato in poco meno di 6 metri quadrati. Ma il principale oggetto del contendere era la terrazza che ha reso noto il locale, una superficie di quasi 74 metri quadrati resa possibile grazie a una copertura in materiale plastico sostenuta da una struttura in legno e alluminio. Grazie a questi interventi il locale è diventato negli ultimi decenni un punto di riferimento per la clientela durante tutto l’anno, segnando anche un nuovo modo di considerare la spiaggia, che in precedenza si limitava a essere battuta solo con la bella stagione.

Il primo round dello scontro legale era avvenuto al Tar. Qui i giudici avevano concordato con i rilievi mossi dal Comune respingendo il ricorso proposto da Carlo di Binotti Fulvio Ermanno & C. sas., assistito dall’avvocato Giancarlo Pasini. Immediato il ricorso che aveva portato la vicenda al Consiglio di Stato, sezione sesta, che aveva accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato. Ma sempre il Consiglio di Stato (sezione seconda) ha infine respinto il ricorso della società, obbligando la stessa a pagare le spese legali, confermando la sentenza di primo grado.

Stando alla sentenza oggi può procedere l’atto di demolizione degli abusi avanzato dal Comune, ma nel frattempo la società aveva avanzato richiesta di sanatoria; un vero e proprio condono per evitare di smantellare il locale. "Riteniamo che le opere contestate siano regolarizzabili – premette l’avvocato Giancarlo Pasini –. Per questo avanzeremo con la proposta di regolarizzazione al Comune. Crediamo che vi siano i margini per trovare una soluzione e ricordo che c’è una richiesta di sanatoria presentata". I tecnici di parte sono al lavoro, ma non è l’unica strada che la società titolare del locale potrebbe percorrere. "In alternativa – prosegue l’avvocato – potremmo procedere con un ricorso per revocazione, per quelli che riteniamo errori nella sentenza".

Andrea Oliva