Ristorante cerca rinforzi e offre anche l’alloggio

Il ristorante pizzeria ‘L’angelo azzurro’ di Misano sta cercando diverse figure professionali per l’imminente stagione estiva. Per il settore della pizzeria servono un pizzaiolo con esperienza di almeno tre anni e un aiuto pizzaiolo con esperienza di almeno due anni. Per la cucina c’è bisogno di un cuoco capo partita con esperienza di almeno tre anni, di un addetto alla griglia con esperienza nella stessa mansione di almeno tre anni e di un tuttofare di cucina con esperienza. Per tutti questi dipendenti la struttura può mettere a disposizione un alloggio.

Il periodo di assunzione previsto è da subito fino al 30 settembre. L’orario di lavoro è a tempo pieno. Annunci rivolti a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006) e pubblicati dal Centro per l’impiego di Riccione nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionale’ del portale ‘Lavoro per te’. Per candidarsi, contattare il ristorante pizzeria ‘L’angelo azzurro’, via Adriatica 11, Misano Adriatico, tel. 0541.615341 – mail: [email protected]