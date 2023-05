Ristoranti e cantine invadono il centro

Un’anteprima da leccarsi i baffi per Wein Tour, il percorso di degustazione dedicato alle cantine del territorio che farà tappa a Cattolica dal 19 al 21 maggio. I produttori incontrano i migliori ristoranti. Per sottolineare il valore del connubio tra vino e cucina del territorio, l’organizzazione ha ideato la serata Anteprima Wein Tour. Insieme a sei ristoranti rappresentativi della tipicità culinaria di Cattolica, si terrà una anticipazione del Wein Tour con una cena in programma domani. Durante la serata itinerante ciascun ristorante proporrà un menù in abbinamento a prestigiosi vini, da assaporare ascoltando storie di vino raccontate dai produttori. "Un viaggio enogastronomico – spiegano gli organizzatori – alla scoperta della Emilia-Romagna, e che anticipa la manifestazione che di anno in anno cresce in numeri e importanza". I ristoranti protagonisti sono Taverna A Pesci in Faccia con le cantine Vini San Valentino, Enio Ottaviani; Tipico Ristorante con Cantina Franco Galli, I Sabbioni, Tenuta il Plino; Osteria Mocambo con Fattoria Nicolucci, Tenuta Casali, Tenute Bacana; Trattoria i Mangiari con Modigliana, Stella dell’Appennino; L’Anfora con Nero del Bufalo, Fattoria Poggio San Martino, Tenuta Villa Rovere; Enoteca Oivos con Fattoria Nicolucci, Bolé Wine, Cantina della Volta. Il costo della serata è di 40 euro, prenotazione obbligatoria nei ristoranti, inizio 20.30.