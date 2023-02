Ristoratore contro il portale

Un ristoratore riccionese pronto alla battaglia contro il portale The Fork. Nella recente classifica dei migliori 100 ristoranti d’Italia da parte del portale, il ristorante Patty di Diego Silvestri non c’è, "anche se abbiamo 9,6 su 10 nelle recensioni". Una buona parte dei locali nella classifica ha valori più bassi. The Fork spiega che "la lista viene elaborata sulla base di parametri che mettono assieme il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance sui dodici mesi appena passati". Ma Silvestri non ci sta e si chiede se la cosa possa essere legata la fatto che ha deciso di non pubblicare sconti e yums sul portale.