Ristori cercansi dopo l’alluvione Gnassi in pressing sul governo

Una partita ancora tutta da giocare. È quella per i fondi destinati alle zone dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione. Come evidenziato dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, nel corso del vertice svoltosi mercoledì a Palazzo Chigi, "i 2 milioni di euro fin qui stanziati non sono sufficienti". Anche nel Riminese, d’altra parte, "i danni sono stati ingenti, soprattutto nell’entroterra". La trattativa con il Governo è cominciata e da ieri Rimini e tutta la Romagna possono contare su una pedina in più nello scacchiere. Si tratta del deputato Andrea Gnassi, nominato proprio in queste ore coordinatore per l’alluvione per il Partito Democratico alla Camera, "in accordo con la segreteria nazionale, il capogruppo Braga e il presidente della Regione Stefano Bonaccini".

Proprio attorno al nome di Bonaccini negli ultimi giorni si è consumato un durissimo scontro per il ruolo del commissario per la ricostruzione post-alluvione. Da parte del ministro per Protezione civile Nello Musumeci è arrivato un secco altolà. "Questo governo ritiene che il presidente di una Regione debba fare il presidente della Regione. Per fare il commissario di una ricostruzione che può durare anche fino a 9 anni, serve una persona che possa dedicarsi esclusivamente a questo". Dura la replica di Gnassi. "Nove anni per la ricostruzione in Emilia Romagna? Ma in che pianeta vive il ministro Musumeci? Sindaci, regione, imprese e terzo settore sono ed erano già pronti per ripartire dopo nove giorni dall’alluvione, altro che nove anni".

"Forse a Roma – aggiunge Gnassi – vorrebbero rifarsi alla nefasta tradizione italiana dei rinvii e delle inefficienze. Occorre invece ripartire subito e serve una struttura commissariale efficiente, trasparente, che tenga insieme azioni e misure per l’emergenza e la ricostruzione, ed è evidente a tutti che alla sua guida deve esserci chi conosce bene il territorio". Di qui il nome di Bonaccini, indicato anche dal sindaco Sadegholvaad. "Ieri la presidente del consiglio Meloni ha detto che bisogna fare bene e in fretta e ha detto sì alle richieste dei sindaci di indennizzi al 100% – aggiunge Gnassi -. Ma se la tempistica prevista è quella dei nove anni che fine faranno le imprese, i comuni isolati, le famiglie che hanno perso tutto? Musumeci dice che serve una persona che possa dedicarsi giorno e notte esclusivamente alla ricostruzione"". "Forse – è la conclusione dell’ex sindaco di Rimini – vale la pena di ricordargli che chi ha seguito la ricostruzione post sisma in Emilia lo ha fatto proprio in questo modo, se è vero che è stata giudicata da più parti come esemplare".