Ristrutturazione della piscina comunale, via libera all’intervento da 600mila euro

Nuova vita per la piscina comunale di Cattolica. Dopo un lungo percorso amministrativo e tecnico, è arrivato il via libera definitivo al progetto di ristrutturazione e gestione dell’impianto, affidato alla società sportiva dilettantistica Aldebaran, realtà locale con una lunga esperienza nel settore del nuoto e delle attività motorie. L’intervento, del valore complessivo di circa 600 mila euro, consentirà di riqualificare completamente la struttura di via Francesca da Rimini, rendendola più moderna, efficiente e sostenibile dal punto di vista energetico. I lavori comprenderanno il rifacimento degli impianti tecnici, il miglioramento dell’efficienza energetica e una revisione complessiva degli spazi, pensata per accogliere in modo più confortevole atleti, studenti e famiglie. Il progetto nasce da una proposta presentata nel 2023 dalla stessa Aldebaran, che il Comune aveva già riconosciuto di pubblico interesse. La successiva gara pubblica ha confermato la solidità dell’offerta, giudicata la migliore sotto il profilo tecnico ed economico, grazie ai miglioramenti introdotti nella gestione e alla qualità degli interventi previsti. Ora, con la firma della convenzione, il percorso entra nella sua fase operativa. L’amministrazione sottolinea come l’iniziativa rappresenti un passo concreto nel programma di valorizzazione degli impianti sportivi cittadini. "La piscina non è solo un luogo di sport – si legge nella determina comunale –, ma un punto di incontro e di crescita per bambini, ragazzi e adulti. Restituirla alla città rinnovata significa investire nella salute, nella socialità e nella qualità della vita". La stipula del contratto avverrà nelle prossime settimane, dopodiché potranno partire i lavori. L’obiettivo è riconsegnare a Cattolica un impianto funzionale e accogliente, capace di tornare a essere un punto di riferimento per il nuoto e per l’intera comunità. Dopo anni di attesa, la città potrà finalmente tornare a tuffarsi nella sua piscina, simbolo di rinascita e di nuova energia per lo sport locale.

Federico Tommasini