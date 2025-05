Ristrutturazione e gestione della piscina comunale. Il Consiglio di Stato chiude il contenzioso legale

Si chiude la battaglia legale per la nuova piscina comunale di Cattolica. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da una società privata di Misano contro il Comune e contro la società Aldebaran per la gara di affidamento della ristrutturazione e gestione dell’impianto di via Francesca da Rimini. La vicenda riguarda una procedura aperta, avviata a marzo 2024, per la concessione ventennale dell’impianto natatorio attraverso finanza di progetto. La società appellante aveva impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che il bando contenesse informazioni errate sullo stato dell’immobile, per presunti abusi edilizi emersi durante il sopralluogo. Secondo la società, tali discrepanze avrebbero reso impossibile presentare un’offerta economica consapevole e un piano economico-finanziario asseverato. Tuttavia, il Tar di Bologna aveva già dichiarato irricevibile il ricorso in primo grado. La società ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che la gara riguardasse una "concessione di bene pubblico" e non una concessione di servizi, e che dunque non fosse soggetta ai termini abbreviati. Il Consiglio di Stato ha però respinto questa tesi, chiarendo che il contratto aveva come oggetto principale la gestione dell’impianto sportivo e rientrava quindi a pieno titolo nella categoria delle concessioni di servizi. Secondo i giudici, la gestione di impianti sportivi comunali rappresenta un’attività di interesse pubblico e ricade tra i beni patrimoniali indisponibili dell’ente, confermando così la correttezza dell’iter seguito dal Comune. Rimosso anche l’ultimo ostacolo, ora può prendere definitivamente il largo il "project financing" che prevede la riqualificazione della struttura "con il fine di rinnovare e migliorare la funzionalità complessiva dell’impianto natatorio e della palestra, nonché migliorare i servizi sportivi da erogare", per un valore complessivo di 600mila euro. Il progetto presentato prevede una serie di interventi manutentivi negli spogliatoi, nelle docce e nei bagni sia della piscina al primo piano che della palestra al piano interrato. Oltre a questo, verrà effettuato un risanamento completo della piscina d’avviamento al nuoto, creato un nuovo ufficio e una zona per corsi di perfezionamento, sarà rifatto il pavimento della palestra e verrà riqualificata l’area del campo da calcetto per destinarla a ginnastica all’aperto con apposite attrezzature.