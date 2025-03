Ristrutturazione in vista per cinque ponti a San Giovanni

Partiranno a breve i lavori di ristrutturazione di due ponti sul fiume Tavollo e i suoi torrenti vicini, come ad esempio il ‘Cattolicaccio’, sulla provinciale Sp58, in prossimità della frazione Pirano di Tavullia. Costo, a carico della Provincia di Rimini, di circa 250mila euro. Interventi importanti per consolidare, dunque, due ponti sui quali transita appunto la strada provinciale di collegamento tra Marche e Romagna e che interessano pure il traffico di mezzi pesanti. Mentre giunge conferma che procede pure la progettazione per l’ampio consolidamento e restauro di altri tre ponti marignanesi che possono generare problemi in caso di piena sulle vie: Mosca Monteloro, Brescia e Gambadoro.

È bene ricordare che questi tre interventi sono già stati finanziati con i fondi dell’ex commissario straordinario Figliuolo per circa quattro milioni di euro. E si sono svolti nei mesi scorsi alcuni sopralluoghi dell’amministrazione comunale con i tecnici e proprio con lo staff dell’ormai ex commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione.

La progettazione, nel caso di questi ultimi tre ponti, potrebbe perdurare per tutto il 2025 ed anche nel 2026. Interventi che sono comunque ritenuti importanti e significativi per il corso fluviale del Tavollo e del Ventena lungo il territorio tra San Giovanni, Cattolica e Marche dove insistono aziende, abitazioni ma anche terreni agricoli e viabilità. E dove spesso i residenti hanno manifestato preoccupazioni in caso di forti piogge e perturbazioni significative. I numerosi interventi programmati pr tali infrastrutture rappresentano, quindi, un importante investimento per la sicurezza di tutti. In due casi, come detto, i lavori partiranno a breve. Per gli altri bisognerà attendere, ma la strada è tracciata: si va verso la riqualificazione.

lu. pi.