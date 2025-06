Ristrutturazione in vista per lo stadio comunale di Morciano di Romagna

Ristrutturazione in vista per lo stadio comunale Carlo Brigo di Morciano grazie ad un contributo statale di 330.000 euro destinato al rifacimento degli spogliatoi del campo da calcio e alla sostituzione dell’illuminazione con l’installazione di luci a led. "In passato l’amministrazione comunale ha investito circa 500.000 euro per la realizzazione del fondo in sintetico del campo – spiega il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti – ora abbiamo previsto il rifacimento integrale degli spogliatoi e un intervento sulla riqualificazione energetica dell’impianto che vedrà la completa sostituzione dei vecchi fari alogeni in nuovissimi fari a led appositamente progettati per l’illuminazione di una sede così ampia come un campo di calcio. In collaborazione con Hera luce abbiamo inoltre intenzione di prevedere anche per questo sito la realizzazione di un impianto fotovoltaico il quale verrà connesso alla comunità energetica che è già stata costituita in collaborazione col Comune di Saludecio e San Clemente e la cui definitiva entrata in funzione è prevista per il prossimo primo settembre". Opere infrastrutturali che crescono, dunque, per una comunità ed un territorio in continua espansione sia demograficamente che come servizi collettivi, per un entroterra sempre più importante sotto molteplici aspetti anche per la costa.

lu.pi.