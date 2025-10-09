Intasca i soldi per la ristrutturazione della villa, ma non finisce i lavori: truffati 4 riccionesi

Riccione, 9 ottobre 2025 – Già immaginavano la propria villa a due piani in centro a Riccione completamente rinnovata. Riqualificata negli arredi e non solo, a seguito di un intervento di ristrutturazione da un milione di euro, sfruttando il contributo del Superbonus.

E invece, per quattro riccionesi assistiti dall’avvocato Alessandro Frisoni quel sogno si è ben presto tramutato in un incubo una volta resisi conto che la ditta incaricata di svolgere il pacchetto di lavori ben preso aveva fatto perdere le proprie tracce lasciando il cantiere a metà.

Neanche, considerando che da dopo la data dell’incarico, avvenuto nel 2021, l’amministratore unico della Srl – un riminese di 48 anni – aveva fatto perdere le proprie tracce dopo aver portato a buon fine lavori di contorno come il ricambio degli infissi e delle ringhiere, per neanche tremila euro complessivi. Una cifra ben distante dai 100mila euro che nel frattempo i quattro riccionesi avevano versato nelle casse dell’impresa edile e a cui i restanti 900mila euro si sarebbero aggiunti tramite la cessione del credito di imposta. E a poco erano serviti anche i successivi tentativi dei proprietari della villa di Riccione di ricontattare l’amministratore unico della società, che si era poi reso irreperibile.

L’indagine per truffa aggravata

Da qui era poi scattata la denuncia-querela presentata dai riccionesi assistiti dall’avvocato Frisoni e dopo la quale era partita un’indagine per truffa aggravata condotta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Rimini. Gli accertamenti compiuti in questi anni dalle Fiamme Gialle sono infine giunti al termine nei giorni scorsi, quando all’imprenditore edile di 48 anni è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per truffa aggravata. A seguito degli accertamenti della Finanza sarebbe emerso che l’uomo non aveva applicato lo stesso modus operandi solo per la ristrutturazione della villa di Riccione, bensì anche in altri comuni della provincia, ma per svolgere cantieri di entità minore.

I soldi per la ristrutturazione girati sul conto personale

Sempre stando a quanto emerso dagli accertamenti della Finanza, il 48enne riminese è accusato di avere presto depauperato il conto della Srl di cui risultava amministratore unico per girare, tramite diversi bonifici, l’intero importo depositato dai riccionesi per i lavori sul proprio conto personale. E da qui, una volta entrato nella piena disponibilità della cifra, il 48enne l’avrebbe utilizzata per scopi personali: per pagare prestazioni sanitarie come il dentista oppure per compiere investimenti di trading online con i soldi delle vittime della presunta truffa.

Inoltre, nel corso dell’inchiesta la Guardia di Finanza ha appurato anche come nei comuni in cui la ditta del 48enne operava non risultassero pratiche aperte o richieste da parte della Srl per compiere gli interventi pattuiti con i privati cittadini raggirati.

A seguito della querela, i riccionesi hanno anche richiesto il sequestro del conto corrente dell’indagato, che resta a piede libero, mentre sono ancora in corso ulteriori accertamenti per verificare altri finanziamenti destinati alla costituzione di nuove società.