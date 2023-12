"Ristrutturiamo il ‘salotto’ coi soldi dell’Irpef"

Marciapiedi, asfalti e viale Ceccarini. La giunta ha chiaro come investire le risorse che entreranno nelle casse pubbliche dall’introduzione dell’addizionale Irpef. Ma prima di tutto c’è una puntualizzazione fatte dalla sindaca Daniela Angelini e dall’assessore al Bilancio, Alessandro Nicolardi, e riguarda la necessità o meno di introdurre l’addizione. In altri termini quella della giunta è stata una scelta politica e non una necessità dettata dal far tornare i conti. "Siamo qui per fare, non per vivacchiare" dicono gli amministratori. "Le risorse – ribatte la sindaca – ci consentiranno di avviare un complessivo progetto di rigenerazione della città". Nel 2024 dall’addizionale arriveranno nelle casse del Comune circa 2,8 milioni di euro. La medesima cifra o qualcosa in più (3 milioni) sono previsti anche per gli anni a venire. Dunque nei prossimi 3 anni di amministrazione la giunta avrà un tesoretto da utilizzare. Ed ecco come verrà sfruttato. "Della quota annuale andremo a utilizzare 1,8 milioni per gli investimenti. Cinquecentomila euro saranno destinati ad incrementare il contratto relativo alla manutenzione delle strade. Altri 300mila euro serviranno alla manutenzione di nidi e scuole per l’infanzia. Resta un milione. "Nel 2024 – sottolinea la sindaca – andremo a considerare la parte di finanziamento del centro dell’impiego che fa capo al Comune", ma la priorità, sottolineano gli amministratori "è la zona centrale della città. Per il solo viale Ceccarini sono previsti 3,2 milioni di investimento", e già nel 2024 in giunta vogliono dare un segnale con operai al lavoro. "Una parte dell’introito sarà destinato al sociale dove andremo a investire 10 milioni nel solo 2024, cifre mai viste prima". A chi contesta alla giunta il non avere considerato alternative all’addizionale, quale il recupero dell’evasione fiscale, replica l’assessore: "Il 2023 è stato un anno record per il recupero con 3,9 milioni dalla sola Imu e cento accertamenti sull’imposta di soggiorno. In questo ambito stiamo facendo tanto e continueremo a fare tanto". Poi la stoccata all’amministrazione precedente che oggi contesta l’addizionale. "Hanno dilapidato il patrimonio pubblico in azioni (Hera e Romagna Acque) e l’imposta di soggiorno raccolta negli anni, usando quei denari non per investimenti ma per chiudere i bilanci. Sono mancati 60 milioni di euro in investimenti pubblici", chiude Nicolardi.

Andrea Oliva