Rita Pavone, 80 anni da regina . Rimini, Riccione e il Cantagiro . La Riviera nel cuore e nella vita

Ottant’anni e non sentirli. Rita Pavone, la “zanzara” dai capelli rossi che ha fatto ballare intere generazioni, festeggia oggi un traguardo che pochi artisti possono vantare con la stessa freschezza. E la Riviera romagnola, Rimini e Riccione in particolare, ha avuto un posto speciale nella sua carriera e nella sua vita privata, tra palcoscenici, applausi e storie d’amore finite sulle prime pagine dei rotocalchi.

Era l’estate del 1967 quando la carovana del Cantagiro approdò a Rimini. Una folla enorme accolse i cantanti sul lungomare bollente, tra cui Adriano Celentano, Roberta Amadei e proprio Rita Pavone, che raccolse applausi scroscianti davanti al Grand Hotel e all’Excelsior. La polizia dovette persino intervenire per contenere l’entusiasmo dei fans. La Riviera era il cuore pulsante della musica italiana e Rita ne era la regina.

Pochi giorni dopo, a Riccione, la scena si ripeté con il Premio Riccione per il mondo dello spettacolo, che portò in riviera un firmamento di artisti: Al Bano, Isabella Biagini, Antonio Casagrande, Valentina Cortese, Anita Durante, Domenico Modugno, Massimo Ranieri, Tony Renis, Gillo Pontecorvo, Paola Pitagora e ancora lei, Rita Pavone, protagonista in mezzo a tanti big. Non erano solo passerelle di nomi, ma istantanee di un’epoca che fece della Romagna un palcoscenico internazionale.

Sempre a Riccione, pochi anni prima, e precisamente nel luglio 1963, la giovane Pavone duellava a distanza con Mina, impegnata in un night club, mentre lei si esibiva in un locale concorrente. La Riviera era una sfida di “pezzi da novanta”: Abbe Lane, Xavier Cugat, Nico Fidenco, Alighiero Noschese. In quella stagione irripetibile ogni sera poteva accadere qualcosa di memorabile.

Riccione, però, non fu solo musica. Fu anche il luogo di una storia privata che fece discutere l’Italia: il legame tra Rita Pavone e il suo impresario, Teddy Reno, al secolo Ferruccio Merk Ricordi. Una relazione difficile da vivere in un Paese in cui il divorzio non esisteva ancora. Nel 1967 i giornali raccontarono di Vania Protti, ex moglie di Reno e figura elegante della borghesia romagnola, che gestiva una celebre boutique nel centro di Riccione. Lei aveva da poco intrapreso una relazione con colui che sarebbe diventato suo marito, Manfredi Traxler, dirigente Rai nel settore dei rapporti con l’estero. Mentre le cronache rosa seguivano ogni gesto delle due coppie, la Riviera si trovava al centro di un intreccio tra moda, musica e costume.

Non a caso, Rita Pavone ha sempre dichiarato di avere un debole per la Romagna, che la accolse non solo come cantante, ma come simbolo di una generazione che voleva ballare, gridare, cambiare. La sua voce risuonava nei locali e nelle piazze, tra una “Partita di pallone” e un “Datemi un martello”, inni giovanili che fecero il giro del mondo. Rita, artista poliedrica, non dimenticò mai il cinema, recitando in ruoli che rimasero nell’immaginario collettivo. Negli anni Novanta il suo nome tornò a legarsi alla Romagna quando il regista Filippo Crivelli omaggiò Federico Fellini con uno spettacolo teatrale ispirato a “La Strada”, evocando la Gelsomina di Giulietta Masina e Zampanò. Tra i protagonisti di quella stagione, non a caso, figurava anche Rita Pavone, chiamata in causa come figlia ideale di quell’universo felliniano che aveva fatto grande la Romagna.

Oggi, mentre Rita Pavone spegne ottanta candeline, Rimini e Riccione la ricordano come una di casa. La Riviera degli anni Sessanta e Settanta, con i suoi festival, i suoi premi, le sue notti estive piene di musica, resta il luogo dove la “ragazzina terribile” consolidò il mito. Una favola che da quelle spiagge arrivò fino al Madison Square Garden di New York, senza mai dimenticare le radici romagnole di un amore che, tra palcoscenico e vita privata, la legò per sempre a questa terra.

Carlo Cavriani