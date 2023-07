Rita Stentella chiede i rinforzi Nominato sub commissario

A circa un mese dal suo insediamento la commissaria Rita Stentella ha chiesto l’ausilio di un sub commissario, già arrivato in municipio. Si tratta di Alfonso Agostino Soloperto, classe 1962, dirigente del Servizio contabilità, Gestione finanziaria, Attività contrattuale e Servizi generali presso la prefettura di Pesaro-Urbino. Csì si legge nella pratica: "Considerata la complessità delle funzioni attribuite al commissario prefettizio e che è nella sua facoltà attribuire al sub commissario le funzioni vicarie", a Soloperto è stata assegnata anche "la competenza con poteri di firma, in ordine alle funzioni inerenti all’area amministrativa ed economica-finanziaria, nonché ai servizi Affari generali, Programmazione e bilancio, Tributi, Risorse umane, Gare e contratti, Lavori pubblici e progetti Pnrr". Non si sa ancora quale sia il compenso attribuito al sub commissario, di certo lo cifra stabilita da un decreto prefettizio, sarà a carico delle casse comunali. Dunque, la Stentella si avvarrà dell’aiuto del dirigente per affrontare la mole di lavoro dovuta alla mancanza degli assessori. Mentre resta ancora da capire chi andrà a ricoprire l’incarico relativo alla comunicazione, vacante dal giorno dell’insediamento della commissaria.

Da ieri, intanto, ha preso servizio Laura Rossi, dirigente di Servizi alla persona e alla famiglia - Socialità di quartiere. L’incarico, che riguarda tutte le competenze in capo al settore, eventualmente gestite in forma associata con altri enti, durerà tre anni con possibilità di proroga.

ni.co.