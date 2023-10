Ritardi, roghi e furti di rame. Il cantiere maledetto di Viserba

Un cantiere maledetto, che sembra non vedere mai la fine. È quello della palestra del liceo ’Valgimigli’ a Viserba, rimasto al palo per anni a causa delle inadempienze delle ditte che si erano aggiudicate i lavori, e ora frenato da incendi e furti di rame. La palestra doveva essere pronta già 6 anni fa. Poi, per i problemi con le aziende che avevano vinto l’appalto, dopo un lungo contenziooso la Provincia nel 2018 aveva rescisso il contratto e affidato i lavori a un altro gruppo di riprese. Lavori ripartiti solo nell’ottobre 2021, dopo ritardi e tanti inghippi burocatrici. Poi un altro stop, dovuto a una variante resasi necessaria per un incremento anomalo dei prezzi dei materiali.

Il cantiere si è di nuovo fermato per alcuni mesi, ma nel frattempo piromani e ladri hanno colpito duro. Alla fine di luglio ignoti hanno appiccato un incendio cospargendo di benzina pezzi di cartone e tubi del cantiere. Poi alla palestra hanno fatto ’visita’ anche i ladri, che in più occasioni hanno portato via ingenti quantità di rame. I lavori sono ripresi un mese fa. "Le aziende al lavoro – spiegano dalla Provincia – hanno provveduto alla bonifica del cantiere dopo il rogo e ripreso la posa delle tubazioni dei vari impianti". Poi si procederà "con la realizzazione del massetto del pavimento e con gli altri lavori". I furti di rame chiaramente hanno creato parecchi problemi alle ditte, così come l’incendio doloso di luglio. Morale della favola? Se va bene, la palestra del liceo ’Valgimigli’ a Viserba sarà pronta entro la primavera del 2024. "La data di ultimazione dei lavori è prevista per il 23 aprile dell’anno prossimo", confermano dalla Provincia. Anche se stavolta i tempi dovessero essere finalmente rispettati, la palestra sarà finalmente a disposizione degli studenti con sette anni di ritardo. Davvero tanti. Troppi.

Manuel Spadazzi