"Ritiriamo i nostri investimenti sul Titano"

Dopo gli arresti, il no di Banca Centrale, le rassicurazioni del governo, la società interessata all’acquisto di Banca di San Marino si fa sentire. Rompe il silenzio. San Marino Group lo fa partendo dalla chiusura da parte di Banca Centrale della procedura di autorizzazione per l’acquisizione. Ma prima ricostruisce la vicenda iniziata mesi fa a colpi di polemiche, conferenze pubbliche e comunicati ’velenosi’.

"Il 15 maggio scorso abbiamo firmato un contratto – dicono da San Marino Group, società legata all’investitore bulgaro – per l’acquisto del 51% del capitale sociale totale di Bsm per un importo di 36.730.000 euro (un prezzo base di 16.730.000 euro e un successivo aumento di capitale di 20.000.000 euro). Subito dopo, 1.425.000 euro sono stati versati sui conti del venditore e principale azionista di Bsm, Ente Cassa di Faetano, mentre il resto del prezzo base è stato depositato su un conto presso Bsm".

Per quanto riguarda l’aumento di capitale, "sono state fornite una serie di garanzie aggiuntive. L’unica altra offerta per l’acquisto di Bsm era a un prezzo significativamente inferiore e senza le garanzie necessarie".

Dopo la firma del contratto "e l’avvio della procedura di autorizzazione da parte della Bcsm – spiegano – è scoppiato un intenso conflitto tra gli azionisti dell’Ente Cassa di Faetano. Il conflitto verteva sull’ottenimento del controllo dell’operazione, sulla restante partecipazione dell’Ente nella Bsm e sugli organi direttivi sia dell’Ente che della BSM. Ciò ha portato alla situazione assurda in cui sono state coinvolte le autorità pubbliche e diverse persone sono state danneggiate".

Alla luce di ciò, "concordiamo pienamente con la chiusura della procedura di autorizzazione da parte della Bcsm, poiché abbiamo sempre evitato di partecipare a conflitti – sottolineano da San Marino Group – A seguito della situazione che si è venuta a creare, chiuderemo e ritireremo tutti i nostri attuali investimenti a San Marino".

Inoltre, "ci asterremo – riferiscono dalla società del presidente Assen Christov – dal dare seguito agli altri investimenti che avevamo in programma a San Marino, che ammontavano a una somma di gran lunga superiore al nostro investimento in Bsm. Ci auguriamo che, alla luce di questi sviluppi, gli azionisti di Ente Cassa di Faetano e la direzione di Banca di San Marino trovino un investitore più accettabile per loro e che offra parametri finanziari migliori, che è ciò che San Marino merita in definitiva. Continuiamo a nutrire i più calorosi sentimenti per San Marino e il suo popolo".

Così, in una vicenda ancora tutta da chiarire, San Marino Group fa un passo indietro dicendosi pronta a salutare il Titano.