Ritocchi agli stipendi dei consiglieri

Gettoni di presenza di consiglieri comunali e indennità "di funzione" del presidente del consiglio comunale: l’assemblea degli eletti ha deliberato gli ’adeguamenti’ degli importi "per l’anno 2025".

Al presidente del consiglio comunale - ruolo attualmente ricoperto dall’ex assessore e vicesindaco Cristiano Mauri, della Lega - viene attribuità una "indennità di funzione" pari a quella degli assessori - come in passato - che si attesta a una somma a mensile di 1.863 euro. Cifra che viene, per legge, "eventualmente dimezzata se lavoratore dipendente non collocato in aspettativa". Ai consiglieri, per gli impegni in consiglio e commissioni, vanno 21,99 euro a seduta.