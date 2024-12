Ritorna il concorso. Scritti da ridere

Al via la quarta edizione del concorso di scrittura comica ‘Scritti da ridere’’ dell’Associazione Locomotiva. L’obiettivo è quello di scoprire, valorizzare e promuovere nuovi talenti della scrittura comica, sia in prosa che in versi, provenienti da tutta la penisola, con una particolare attenzione agli autori esordienti e all’originalità tematica ed espressiva. La novità di questa edizione sarà la creazione della sezione Poesia umoristica. Il concorso è aperto a tutti gli autori, italiani e stranieri, e la partecipazione è gratuita. Il tema è libero. I testi devono essere inviati entro il 26 gennaio all’indirizzo mail: scrittilocomotiva@gmail.com. La preselezione verrà svolta da un comitato di lettura nominato dall’Associazione. La premiazione del concorso avverrà il 14 marzo 2025 alla sala Montelupo di Domagnano.