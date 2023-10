Ritorno all’Astoria con il grande jazz

Il cinema Astoria, per tanti anni, è stato per i riminesi punto di riferimento per il cinema e la cultura. Il Comune di Rimini e l’associazione ’Il palloncino rosso’ hanno deciso di offrire al locale di via Euterpe una seconda vita con presentazioni di libri, spettacoli, conferenze e anche concerti. E oggi, in occasione della ’Giornata internazionale dei jazz club’, l’Astoria ospita (alle 17) un concerto jazz da non perdere. Sul palco salirà il trio composto da Stanghellini, Travaglini e Schiumarini, per una bella giornata di musica che si protrarrà fino alla sera. Stefano Travaglini con il suo contrabbasso, Nahuel Schiumarini con la chitarra e Tommaso Stanghellini alla batteria, dopo il loro live, inviteranno sul palco tutti gli amici musicisti che si porteranno dietro i loro strumenti a esibirsi con loro per una vera e propria jam session. Il ’matrimonio’ tra l’Astoria e la musica jazz è cominciato il 7 ottobre scorso, riscuotendo grande successo di pubblico e una partecipazione sentita dei musicisti. L’iniziativa di oggi rientra nel progetto più ampio ’Ritorno all’Astoria’, capace di coinvolgere già oltre mille riminesi nei numerosi eventi (un centinaio) tenuti all’ex cinema di via Euterpe. Per maggiori informazioni chiamare il numero 340.2855173 o scrivere alla mail riminijazzclub@gmail.com.

r.c.