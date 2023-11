Ritorno alle origini: "Lungomare, stop alle auto per dodici mesi all’anno"

"Così come ora il lungomare di Viserba non è nè carne nè pesce. Snaturato rispetto all’idea iniziale, che ne prevedeva la pedonalizzazione completa per tutti i dodici mesi dell’anno. Snaturato anche rispetto all’apertura al traffico, perché i veicoli in transito creano continuamente danni agli arredi, alle panchine, alla pavimentazione".

Parola di Gabriele Bernardi, albergatore, da sempre sostenitore della pedonalizzazione della zona mare.

Pentito?

"Non sono pentito, ma non c’è dubbio che così non va".

Ovvero?

"Era stato progettato, ricordo bene quanto disse in diversi incontri pubblici l’allora sindaco Andrea Gnassi, con vocazione ciclopedonale. Con solo una ’striscia’ dedicata al transito dei fornitori delle varie attività".

Invece?

"Lo si usa in forma ’mista’, causando danni".

Ma i negozi stanno chiudendo, o no?

"L’edicola storica ha chiuso i battenti. Emporio 90 passa da annuale, come è sempre stato, stagionale".

Quindi?

"I negozi chiudono con le auto libere di transitare, a senso unico. Quindi non è quello il problema".

Che cosa propone?

"Che si torni alle origini. Cioè alla chiusura completa dodici mesi su dodici".

Un mortorio?

"Sappiamo che si rischia muoia tutto. Bisogna arricchire. Si devono attrarre le persone con tante iniziative mirate, come fanno a borgo San Giuliano, o a Cesenatico solo per citare due esempi".

Spieghi.

"Iniziative di enogastronomia, o come Cartoon Club, affidate al Comitato turistico, per far vivere Viserba durante la settimana e nei weekend. Ma anche spostare il mercatino settimanale del lunedì e tanto altro. Negli ultimi anni il commercio in presenza è crollato. Non puoi pensare che uno venga in macchina per comprare le mutande dalla Vilma. Servono altri motivi di richiamo".