Ritorno dei voli diretti dalla Germania a Rimini per il Sigep 2024

Mancavano dal 2019. A riportare i voli diretti dalla Germania al 'Fellini', dopo cinque anni, ci ha pensato la nuova santa alleanza dei cieli di Rimini, formata da Comune e Ieg insieme all’aeroporto. Dal 17 al 22 gennaio, nei giorni del Sigep (la fiera dedicata alla gelateria e alla pasticceria), debutterà il nuovo volo da Monaco di Baviera a Rimini operato dalla compagna Luxwing. Dopo il Sigep, i voli diretti dalla Germania riprenderanno da marzo e proseguiranno in altri periodi dell’anno– questo è il piano a cui si sta lavorando – fino a fine estate.

L’operazione è stata fortemente voluta dai vertici della Fiera di Rimini, che da mesi stava lavorando con Airiminum (società di gestione dell’aeroporto) e il Comune, per avere finalmente collegamenti dalla Germania in occasione delle più importanti manifestazioni. Si parte con il Sigep a gennaio, ma il volo sarà poi riproposto anche in altri periodi dell’anno nei giorni delle fiere (a marzo per Key, l’expo sull’energia, forse a maggio per Macfrut) e durante l’estate. Ieg garantirà un robusto contributo economico per l’operazione.

Il ritorno dei voli diretti dalla Germania grazie alla Fiera di Rimini "è il segnale – dice l’ad di Ieg, Corrado Peraboni – di quanto riteniamo importante l’aeroporto per lo sviluppo del territorio di Rimini. Ecco perché cercheremo di far combaciare le nostre esigenze di programmazione con quelle della città". Non va oltre Peraboni, per il momento. Bocche cucite anche da parte di Maurizio Ermeti, il presidente di Ieg, così come dai vertici di Airiminum. Di certo l’operazione per il ritorno dei voli della Germania "è il risultato di un lavoro a sei mani – si limita ad aggiungere Peraboni – che ha messo insieme il Comune, l’aeroporto e noi".

La Fiera ha già iniziato a pubblicizzare il collegamento da Monaco per il pubblico del Sigep. Il volo costerà 150 euro a tratta, sarà rivolto esclusivamente a chi arriverà a Rimini per l’evento. A operare la rotta sarà Luxwing, piccola compagnia con sede legale a Malta, specializzata in aerotaxi e voli privati. Luxwing ha una flotta di una trentina di aerei: per il Monaco-Rimini sarà utilizzato un aeromobile da 78 posti. I voli durante le fiere del Sigep e di Key saranno una sorta di test, per capire come va il collegamento diretto con la Germania. In primavera si deciderà come e con quale frequenza andare avanti, specialmente durante l’estate.

Il volo si aggiunge al treno diretto da Monaco, che quest’anno ripartirà già da Pasqua e farà per la prima volta fermate anche a Riccione e Cattolica. Ma il Comune e Ieg non vogliono fermarsi qui. Con Airiminum si sta verificando la possibilità di organizzare voli diretti anche da Parigi, sempre in occasione delle principali fiere. Che significherebbe riavere quel collegamento dalla Francia che manca da parecchi anni.

Tornando ai voli dalla Germania, per Ieg un’altra destinazione ambita rimane Francoforte. Le trattative vanno avanti nel massimo riserbo, ma prima si 'testerà' l’andamento del volo da Monaco. Che è un bel segnale e fa seguito agli annunci del nuovo volo da Londra con British Airways dal 2025, e del debutto di EasyJet con le rotte da Londra e Basilea, sempre dall’anno prossimo. Ecco: se il volo Rimini-Londra, che nel 2025 sarà operatoro ancora (come accade da anni) anche da Ryanair, andrà molto bene, potrebbe diventare annuale dal 2026.