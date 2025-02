Ritorno in caserma . Cittadella della sicurezza. Ora tocca ai progettisti

Cittadella della sicurezza in cerca d’autore: l’Agenzia del Demanio ha pubblicato il bando. In gara le migliori professionalità italiane e internazionali. Progetti da inviare entro il 9 aprile. Previsti quasi 60 milioni di investimenti per realizzare - nell’area dell’ex caserma Giulio Cesare - un complesso che integri "uffici della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Prefettura e dell’Arma dei Carabinieri". "Grazie alla creazione del nuovo complesso – ricorda il Comune – entro il 2030 sarà possibile per lo Stato risparmiare circa 1,7 milioni con la chiusura di locazioni a privati". Due gli step del concorso: il primo richiede la presentazione entro il 9 aprile di idee progettuali mirate "a migliorare l’accessibilità e la qualità architettonica". La seconda prevede "un approfondimento delle idee selezionate". Le proposte "dovranno favorire la rigenerazione urbana e l’interazione sociale, assicurare la sostenibilità ambientale e una progettazione innovativa che risponda alle esigenze della comunità".

"Si entra nella parte più importante del complesso percorso verso la rifunzionalizzazione dell’ex Caserma Giulio Cesare – dicono il sindaco Jamil Sadeghlvaad e l’assessore all’Urbanistica Valentina Ridolfi – nella prospettiva di dotare il territorio di un centro nevralgico per il presidio e la sicurezza, funzionale alle esigenze degli enti e dei corpi di polizia. Si apre la fase in cui iniziare a immaginare un nuovo futuro per l’area, punto di interesse di un quadrante urbano che da qui ai prossimi 2-3 anni sarà interessato da importanti trasformazioni in grado di portare funzioni, maggior qualità urbana, più accessibilità. Il concorso pubblicato dall’Agenzia del Demanio assume le indicazioni e le linee guida condivise nel corso del proficuo rapporto che in questi mesi l’amministrazione comunale ha stretto con l’Ente, ponendo le basi per un intervento corrispondente alle esigenze delle forze di sicurezza e allo stesso tempo rispondente adelevati standard qualitativi, inserito nel contesto cittadino, con servizi ad uso pubblico, quali collegamenti ciclopedonali, parcheggi, verde pubblico. E in dialogo con gli altri progetti di riqualificazione della zona, a partire dall’ex questura di via Ugo Bassi. Confidiamo che questa call sia anche motore di un nuovo modo di vivere quello spazio urbano".

Mario Gradara