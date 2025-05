Ritratti di donna in mostra

Nasce ‘Ardere/Ardire’, il progetto fotografico che debutterà in occasione de ‘La Notte delle Streghe’ 2025 ideato e curato da Gabriele Nastro nell’ambito del progetto Biblio Up Giovani in biblioteca. Un’iniziativa che metterà al centro la figura femminile, reinterpretando il mito della strega come emblema di forza, libertà e autodeterminazione. "L’idea – spiega Gabriele Nastro – nasce da un’intuizione condivisa: la strega, da sempre ai margini, perseguitata e temuta, oggi è un’icona positiva. Una donna che non nasconde più la propria diversità, ma la rivendica con orgoglio, raccontando con la propria voce la propria storia".

I ritratti, realizzati da ragazze e ragazzi che hanno frequentato il laboratorio di fotografia analogica e digitale promosso dalla biblioteca comunale, sono essenziali e diretti: primi piani in bianco e nero, senza ritocchi, che restituiscono tutta l’autenticità e la forza delle donne protagoniste. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione Bimbi per Natura e sostenuto dalla Cooperativa Millepiedi, coinvolge le donne di oggi, che vivono e abitano San Giovanni in Marignano, che offrono il proprio volto a una serie di ritratti che saranno stampati su carta e tessuti e sospesi sotto i porticati del centro storico durante tutta la durata della festa, dando vita a un’installazione suggestiva: una galleria a cielo aperto dove si incontrano sguardi e storie e dove le donne non sono osservate con sospetto e giudicate, ma osservatrici e consapevoli.