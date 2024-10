Ritratti femminili e potere. Tracce del Mondo antico

A Rimini arriva la grande attualità con il festival del Mondo antico. Si apre oggi Confini, margini, aperture, quattro giorni di appuntamenti dislocati per i luoghi simbolo della cultura in città. Un vero e proprio viaggio che fino a sabato accompagnerà gli spettatori tra conferenze e incontri sulla storia, l’archeologia, l’arte e la politica. Le danze si aprono oggi pomeriggio per la prima giornata del festival, giunto alla sua ventiseiesima edizione. Alle 17, al museo della Città, Paolo Matthiae, celebre archeologo e scopritore di Ebla, e Frances Pinnock, esperta di archeologia orientale, condivideranno il loro sapere in un appuntamento dal titolo Ricordi da Ebla. Alle 18.15 in biblioteca, la storica dell’arte e direttrice della galleria Borghese Francesca Cappelletti dialogherà con Giovanni Sassu sui Ritratti femminili e potere. Un’esplorazione dell’iconografia e del ruolo del ritratto femminile nel Rinascimento e in età barocca. L’incontro è l’occasione per presentare il libro della Cappelletti Le Belle. Ritratti femminili nelle stanze del potere.

La giornata si concluderà poi con una conferenza serale alle 21 al teatro degli Atti dove Giovanni Brizzi, celebre storico, e Camillo Neri, raffinato classicista, affronteranno il tema Hannibal ad portas: confini e nemici nel mondo greco e romano analizzando la percezione del nemico e la paura dei confini nell’antichità greca e romana. Un appuntamento di grande qualità e di profondo significato per l’intero festival. Il primo giorno del festival sarà dunque all’insegna della qualità, un’occasione per approfondire lo studio dei confini fisici e simbolici nel mondo antico e moderno e riflettere soprattutto su come essi continuino a plasmare la nostra contemporaneità. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.

f. t.