"Rivazzurra Bronx" Ristorante asiatico finisce nella bufera "Offende il quartiere"

Rimini, 16 marzo 2023 – "Enzu Rimini, viale Mantova, Rivazzurra Bronx! Nella capitale dell’accoglienza d’Italia. Nel Bronx di Rimini troverai l’autentico street food asiatico! A domicilio, take away o gustato sul momento in veranda". E’ un messaggio promozionale a dir poco insolito quello con il quale il locale si promuove. Con un passaggio - "Rivazzurra Bronx" - che viene riportato sulle locandine pubblicitarie e nel sito internet. Un messaggio sul quale, come era prevedibile, si sono scatenano le ire di residenti e addetti ai lavori. "E’ una frase vergognosa che diffama il quartiere – tuona Bertino Astolfi, ex consigliere comunale e presidente dell’associazione Rimini per tutti che da alcuni anni gestisce lo spazio del parco Pertini, a Rivazzurra –. Ma come si permettono? Chiederò al sindaco che quel locale venga chiuso". "Quella frase è solo goliardica, una scelta del nostro settore marketing. Siamo tutti del Riminese e non abbiamo nessuna intenzione di denigrare Rivazzurra", spiega uno degli associati di Enzu, catena in franchising che ha coraggiosamente aperto i battenti nel 2020 ("in pieno Covid", sottolineano gli imprenditori), con ristoranti take away di cucina asiatica, con sedi a Rimini, Santarcangelo, Cesena, Forlì e Pesaro. "I problemi di degrado e delinquenza a...