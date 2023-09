Rivazzurra saluta la sua dottoressa: Carla Tosi va in pensione

In tanti si sono affollati per salutarla, in molti si sono commossi nell’abbracciare, nel suo ultimo giorno di lavoro, la loro dottoressa che il 31 agosto, dopo 32 anni di onorato servizio a fare il medico di famiglia, è andata in pensione. La sanità spesso è oggetto di critiche che coinvolgono anche alcuni medici di base. Medici di famiglia che con la continua e snervante burocratizzazione della professione, con la globalizzazione delle persone e delle malattie, pressati da impegni, regole da seguire e tagli alla sanità, sembrano diventare persone distanti e buoni solo a far certificati in maniera telematica. Ma quando si parla di Carla Tosi, la dottoressa riminese che a 68 anni ha appeso lo stetoscopio al chiodo, il discorso cambia, perché, se i cittadini di Rivazzurra sono accorsi in massa a salutarla, a renderle omaggio con regali e lettere, vuol dire che si sono sentiti come un tempo quando "il dottore" era veramente il medico di famiglia che seguiva il paziente in tutta la sua vita.

Lei è per tutti "la dottoressa di Rivazzurra", minuta, dolce, gentile nei modi e nel tono di voce. Si chiama Carla, e quando ha lasciato i suoi assistiti, senza bussola, un po’ ci ha pensato. Perché non si è mai tirata indietro nella missione, anche in tempo di Covid, quello violento del primo periodo, si vestiva di tutto punto con tute, sacchi di plastica e equipaggi di fortuna e senza aspettare che lo stato le fornisse i DPI, ti arrivava in casa addobbata come un palombaro e ti visitava. Negli anni la Carlina Tosi ha vissuto le sofferenze, il dolore, i timori, le preoccupazioni ed i lutti di molte famiglie, così come le gioie e le gratificazioni che la vita ha saputo distribuirle in 32 anni di grande umanità. Un capitale di sentimenti che resterà per sempre nel suo animo di professionista votata agli altri, perché ha rappresentato una scuola di vita che ha fatto crescere lei, e i suoi pazienti e che l’hanno arricchita umanamente nel progredire degli anni, sia come donna che come medico.

Un mese fa una raccolta firme, a dire il vero quantomeno curiosa, voleva farla restare ancora un po’ in servizio, ma poi anche i pazienti si sono arresi al fatto che era giusto così, che il loro punto di riferimento si riposasse. Una dottoressa che ha saputo costruire un rapporto con i suoi pazienti è il simbolo di come questa professione andrebbe sempre vissuta. Nei piccoli centri, nelle periferie, il medico di famiglia è ancora un’istituzione, l’ultimo baluardo di una civiltà che va disgregandosi, nella graduatoria di stima ha superato il sindaco e il parroco. Sicuramente negli anni questa professione considerata di prestigio è cambiata, vent’anni fa un nuovo medico partiva con pochi pazienti, poi il passaparola contribuiva a farli crescere gradualmente. Ora dopo la specializzazione, un dottore di base rischia di avere 1.500 pazienti e non riesce a coltivare quel rapporto fiduciario che un tempo si poteva creare tra paziente e medico, si dice che c’è un grande buco generazionale adesso. Certo è che andando in pensione un medico come la dottoressa Tosi, che sapeva darti un consiglio mirato, che aveva l’anima della cura nel sangue e che aveva a cuore ogni paziente di Rivazzurra.

Rosalba Corti