Rivede la luce il monumento ai Caduti del mare

Cerimonia inaugurale ieri mattina a Riccione per la ristrutturata fontana, meglio conosciuta come monumento dedicato ai Caduti del mare, in piazza Marinai d’Italia, davanti alle terme. La cerimonia è stata officiata dalla sindaca Daniela Angelini, alla presenza della giunta comunale e di numerose autorità civili e militari. Con loro anche Fabio Galli, presidente della Geat che si è occupata dei lavori, una rappresentanza del Rotary Club Riccione Perla Verde, che ha offerto un significativo contributo, e alcuni membri dell’associazione nazionale Marinai d’Italia con il presidente Paolo Pasquinelli, che ha svelato la targa marmorea di ringraziamento dedicata al Rotary Perla Verde.

L’intervento, che si profila duraturo nel tempo, ha ripristinato l’aspetto originario del monumento, ha incluso l’impermeabilizzazione e la tinteggiatura della base della fontana e delle scritte in pietra, nonché la verniciatura del corpo centrale del monumento, del palo che funge da albero e del muretto perimetrale. Sono stati ripristinati anche i paletti sulla recinzione, le porte e l’ancora in ferro, come pure la catena, di fatto sostituita.

In una nota il Rotary Club Riccione Perla Verde si dice "orgoglioso per l’aver contribuito con un’importante sovvenzione al restauro del monumento ai Caduti del mare, voluto dall’Anmi di Riccione, in collaborazione con la amministrazione comunale" e ringrazia l’associazione che per questa riqualificazione ha voluto i rotariani accanto. Aggiunge: "Il restauro di questo importante monumento è stato voluto dal consiglio direttivo del Club, e dal suo presidente, Andrea Dionigi Palazzi, anche al fine di rappresentare fattivamente la vicinanza del Club alla città in primis, e a tutti gli italiani caduti in mare, sia in tempo di guerra che in tempo di pace. I rotariani sono davvero orgogliosi di aver portato un contributo alla propria città, al di sopra di ogni interesse personale, come spiega il motto del Rotary".

Dopo la cerimonia l’associazione Marinai d’Italia di Riccione ha salutato gli intervenuti al Grand Hotel in viale Gramsci.