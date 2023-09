Rivede le foto dell’omicidio in aula. L’assassino di Cristina in lacrime

In aula scorrono le immagini e i video della scena del crimine: il corpo della 33enne Cristina Peroni straziato dai colpi di mattarello e dalla furia delle coltellate. Uno choc troppo forte per tutti, anche per il killer - il compagno di Cristina, l’operaio riminese di 47 anni Simone Benedetto Vultaggio - che di fronte ai rilievi della polizia scientifica, riprodotti nel corso del processo davanti alla Corte d’Assise di Rimini, è scoppiato a piangere. Un pianto disperato, quello di Vultaggio, un fiume di lacrime ininterrotto proseguito per tutta la durata della nuova udienza svoltasi lunedì scorso. Un pentimento tardivo, quello dell’assassino, che nulla toglie all’orrore sconvolgente consumatosi il 25 giugno del 2022 nell’appartamento di via Rastelli all’interno del quale si trovava anche il figlio della coppia, di soli sei mesi. Un delitto brutale, scaturito da un litigio, l’ennesimo, legato all’affidamento del bambino e al fatto che Cristiana si rifiutasse di farlo tenere in braccio al compagno. Una folle esplosione di violenza: la 33enne era stata prima colpita al capo da 14 colpi di mattarello e poi martoriata da 51 coltellate, 29 delle quali inferte mentre era già a terra inerme.

Vultaggio, autore di un’aggressione che secondo il pubblico ministero Luca Bertuzzi è stata aggravata dall’aver agito "con crudeltà" e dall’aver "inferito sulla vittima con feroce accanimento", rischia ora una condanna all’ergastolo. L’esito del processo non è però scontato e tutto dipenderà dalla strategia che verrà messa in atto dal difensore del 47enne, l’avvocato Massimiliano Orrù del foro di Rimini, subentrato alla collega Liana Lotti. Il legale di Vultaggio ha dato il consenso all’acquisizione del fascicolo del pubblico ministero Bertuzzi, rinunciando quindi all’ascolto dei testimoni, fatta eccezione per il consulente di parte, lo psichiatra Daniele Donati, che ha redatto una perizia secondo la quale l’imputato, all’epoca dei fatti seguito dal Centro di salute mentale di Rimini, sarebbe stato affetto da un disturbo di personalità. Diammetralmente opposto il parere del consulente della pubblica accusa, lo psichiatra e psicoterapeuta Federico Boaron, per il quale Vultaggio sarebbe stato perfettamente in grado di intendere e volere nel momento in cui ha perpetrato il femminicidio della compagna. L’udienza è stata aggiornata al 2 ottobre prossimo.

Lorenzo Muccioli