"Rivederlo mi ha colpito, devo sapere tutto"

"Ieri (martedì, ndr) non è stata una giornata facile". Comincia di qui Valeria Bartolucci nel commentare l’effetto che le ha fatto rivedere il marito Louis Dassilva, dal quale è stata separata quasi sette mesi fa, quando il 16 luglio la squadra mobile di Rimini lo ha prelevato di prima mattina da casa per poi trasferirlo in carcere ai ’Casetti’ per effetto dell’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip nei suoi confronti, in qualità di unico indagato per l’omicidio di Pierina Pagnanelli.

"Rivedere Louis in quelle circostanze mi ha colpito molto – ammette ancora Valeria Bartolucci –, circondato da moltissime forze dell’ordine, diciamo che la sua serenità nell’affrontare l’esperimento mi ha, comunque, confortato". La Bartolucci infatti ha osservato letteralmente ogni passo di Dassilva mentre il 34enne senegalese soddisfaceva le richieste del super perito nel compiere il tragitto che venne compiuto da ’Ignoto 1’ sotto la telecamera della farmacia di via del Ciclamino qualche minuto dopo l’assassinio di Pierina Paganelli. Mentre osservava insomma Dassilva accrescere il materiale oggetto ora di approfondimenti peritali da Valeria spiega: "Io mi aspetto la verità. Solo la verità, e cioè che ‘Das’ è innocente e non ha ucciso la povera Pierina".

Per vedere cristallizzati gli esiti, qualsiasi essi siano, Valeria però dovrà per forza di cose attendere il prossimo 28 aprile, giorno in cui è stata fissata dal giudice per le indagini preliminari l’udienza durante la quale verranno relazionate le conclusioni del super perito circa l’esperimento e quindi la risposta alla domanda più gettonata: quello nel filmato della cam3, è Louis Dassilva o no?