"Rivedremo le regole per i piccoli alberghi"

Eliminare i vincoli che impediscono alle vecchie e alle piccole strutture ricettive ormai fuori dal mercato, di poter rinascere. A Riccione si sta scrivendo il futuro. Da una parte c’è una amministrazione che sta riscrivendo le regole e per stessa ammissione dell’assessore all’urbanistica Christian Andruccioli intende rivedere vincoli e destinazioni di tutte le strutture ricettive ormai ai margini del mercato. Dall’altra c’è la sentenza del Tar arrivata una decina di giorni fa relativa al residence White suite, che potrebbe creare un precedente per l’intera Riviera. La società proprietaria dal 2022 dell’immobile riqualificato a pochi metri da viale Ceccarini, in cui si trovano nove appartamenti per turisti, era ricorsa al Tar dopo che nel 2023 il Comune aveva risposto con un chiaro "no" alla richiesta di cambio in destinazione d’uso per farne appartamenti per la vendita. Gli uffici avevano mostrato il regolamento urbanistico ed edilizio, chiarendo come il White Suite rientri in un’area turistica del territorio denominata Act, dove non conta il numero minimo delle stanze per cancellare un hotel e trasformarlo in appartamenti.

In altri termini: neanche un hotel marginale con poche stanze potrebbe cambiare pelle. Semplicemente, il vincolo non si discute: niente trasformazione in appartamenti. La società aveva puntato nel proprio ricorso sulla antieconomicità dell’attività alberghiera viste le ridotte dimensioni. Infine i giudici avevano rilevato come "la necessità che la rimozione del vincolo di destinazione alberghiero debba in ogni caso essere consentita a determinate condizioni, quali l’accertata antieconomicità nella gestione, senza che possano invece introdursi divieti assoluti che si tradurrebbero in un vincolo inderogabile a tempo indeterminato". Da qui il ricorso vinto. Gli hotel fuori mercato si possono trasformare. Il Comune valuterà se opporsi alla sentenza, intanto lavora alle nuove regole. "La sfida è consentire una riqualificazione che sia d’aiuto a tutto il comparto turistico" ha precisato l’assessore.

