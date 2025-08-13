Riviera blindata per il Ferragosto. Vetro bandito e controlli rafforzati

Ieri mattina al palazzo del Governo, il prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per definire la modulazione dei servizi di vigilanza e di prevenzione in occasione del Ferragosto. Per l’occasione, particolare attenzione sarà prestata ad eventuali segnali e/o informazioni relative all’organizzazione di raduni e feste illegali, nonché a possibili azioni dimostrative di movimenti e collettivi svolte in forme non consentite, con particolare attenzione anche alla salvaguardia della piena fruibilità, in sicurezza, dei luoghi dove si verificano assembramenti, così da evitare il verificarsi di episodi di ’mala movida’.

Saranno dunque potenziati i servizi di vigilanza e sicurezza lungo le arterie stradali e autostradali, nonché presso gli scali ferroviari e quello aeroportuale, verificando la puntuale osservanza di tutte le procedure di sicurezza previste per "garantirne i massimi standard di efficienza", fanno sapere dalla prefettura. È stato poi convocato il Comitato Operativo per la Viabilità, nel cui ambito sono state pianificate specifiche attività di prevenzione finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione e a fornire adeguato supporto agli utenti della strada.

Le amministrazioni comunali di città in cui si terranno eventi sono poi state invitate a ripetere con misure omogenee, i provvedimenti già adottati in circostanze analoghe, quali il divieto di vendita e di asporto di bevande in contenitori di vetro, l’interdizione al traffico delle aree con consistenti flussi e, per i Comuni costieri, la cura dell’illuminazione delle spiagge e la vigilanza notturna sull’arenile.

Sul fronte sanitario, il 118 intensificherà la disponibilità di personale e di mezzi per le esigenze del territorio. La programmata implementazione dei servizi registrerà infine unità aggiuntive, rispetto a quelle già ordinariamente in servizio tra polizia, carabinieri e finanza. Nonché il massimo dispiegamento di uomini e mezzi della Capitaneria di Porto, Roan, vigili del fuoco e polizie locali.