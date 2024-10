Riviera capitale delle serie tv. A giugno il festival della fiction con attori, registi e anteprime

Terra di cinema lo siamo sempre stati. Ma dal 2025 la Riviera diventerà la capitale delle serie tivù. Ospitando registi e attori di fama internazionale, anteprime, eventi. Manca ancora l’ufficialità, ma a Roma la danno praticamente per fatta: saranno Rimini e Riccione il palcoscenico del primo grande festival italiano della fiction. Un primo annuncio l’aveva dato a fine agosto, alla Mostra del cinema di Venezia, il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni: "La Venezia della serie tv sarà in Romagna, dove si svolgerà nel giugno 2025 la nuova grande edizione del festival della fiction". Dopo l’annuncio fatto a Venezia, sembrava imminente la presentazione dell’evento con la Borgonzoni e Gennaro Sangiuliano. Poi è successo quel che tutti sappiamo. Il 6 settembre Sangiuliano si è dimesso da ministro della cultura, travolto dal ‘caso Boccia’, e al suo posto è stato nominato Alessandro Giuli. Non se ne è più parlato, ma nel frattempo il progetto è andato avanti. Ci sono stati già sopralluoghi di funzionari del ministero a Rimini e Riccione, per vedere dove organizzare gli eventi del festival. La partita non è ancora chiusa definitivamente, ma ormai pare fatta.

Il festival, come anticipato dalla Borgonzoni, sarà a giugno. Sarà un evento aperto al pubblico, con proiezioni di serie tv italiane e straniere, anteprime, incontro con registi, attori e addetti ai lavori. Tra i luoghi che dovrebbero ospitare il festival (il condizionale rimane d’obbligo) ci dovrebbero essere Fulgor e Teatro Galli a Rimini, il Palas a Riccione. Un evento diffuso, che farà della Riviera in quei giorni la capitale delle serie tivù. Un’occasione per portare qui le più importanti produzioni e case cinematografiche e colossi delle serie come Netflix e Amazon. Con un evidente ritorno non solo dal punto di vista turistico, ma soprattutto di visibilità per la Riviera, che sarà sotto i riflettori, e avrà anche l’opportunità di essere scelta sempre più spesso come set per le serie televisive. Ne sono state girate diverse qui negli ultimi anni. Da Fedeltà, ispirato all’omonimo romanzo di Marco Missiroli, a Summertime, fino a La ragazza dietro il bancone, nuova fiction di Rai1 con Cristiana Capotondi le cui riprese sono in corso.