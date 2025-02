Riviera, consigli per le vacanze. Missione dei sindaci a Monaco

Riccione debutta a Monaco di Baviera in occasione della fiera F.re.e, il più grande salone del turismo e del tempo libero della Baviera. La trasferta ha avuto inizio con una presentazione al Castello di Nymphenburg, dove la Regione ha svelato le proposte turistiche 2025. Un evento di che ha visto la partecipazione di media e operatori turistici tedeschi. La sindaca Daniela Angelini è intervenuta in sostituzione del presidente Jamil Sadegholvaad, sottolineando come "Destinazione Romagna rappresenti un’offerta turistica completa, che abbraccia la costa da Comacchio a Cattolica". Ha evidenziato la facilità di accesso grazie ai numerosi nuovi collegamenti aerei su Bologna e Rimini e al potenziamento di quelli ferroviari. Angelini ha sottolineato come la Romagna sia una destinazione fruibile tutto l’anno, grazie anche a "un’ampia rete di piste ciclabili che collegano la costa con l’entroterra.

Un altro momento chiave è stato il lancio ufficiale della Notte Rosa che dal 20 al 22 giugno animerà la costa. "Abbiamo voluto presentare questo appuntamento anche qui a Monaco, perché la Notte Rosa non è solo un evento, ma un’esperienza unica, un modo per vivere la Romagna nel suo spirito più autentico. Ho invitato gli amici tedeschi a prendere parte a questa grande festa di inizio estate". La sindaca di Riccione è stato nello stand dell’Emilia-Romagna, un’area espositiva di 120 metri quadri, coordinata da Apt Servizi, incontrando gli operatori di Costa Hotels-Food in tour e Promhotels Riccione. "Riccione si è presentata come destinazione a tutto tondo, capace di offrire un’esperienza turistica che va oltre la classica vacanza al mare", ha dichiarato. "Abbiamo raccontato la nostra città come meta perfetta per tutto l’anno, con sport all’aria aperta, cicloturismo, enogastronomia, eventi e cultura. Il turismo tedesco continua a premiarci, e il nostro obiettivo è intercettare sempre meglio questa domanda in crescita". Nel 2024, Riccione ha registrato 130.885 arrivi di turisti stranieri, con una crescita dell’8,2% rispetto al 2023 e un incremento del 19,5% rispetto al 2019. In particolare, il turismo tedesco si conferma una componente chiave di questo successo, con un totale di 183.975 pernottamenti nel corso dell’anno, segnando un aumento del 19,4% rispetto al 2023 e del 35,8% sul 2019. Questi dati confermano il ruolo centrale della Germania come mercato strategico per Riccione, evidenziando una crescita costante sia rispetto al periodo pre-pandemia che agli ultimi anni. "La presenza a Monaco è solo un tassello di una strategia di promozione che continuerà nei prossimi mesi, con l’appuntamento alla ITB di Berlino a marzo a cui saranno presenti i nostri operatori".

Il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, sostiene che "quello della Baviera rappresenta un bacino storico, sul quale stiamo agendo perché si incrementino gli arrivi. L’aumento di collegamenti internazionali sul Fellini, la linea ferroviaria con Monaco rappresentano occasioni disponibili agli operatori per organizzare le loro offerte".