Riviera flagellata da pioggia e vento. Pini abbattuti e allagamenti. Balneazione vietata in otto punti

di Francesco Zuppiroli Sono state quasi ventiquattr’ore d’inferno. Un lasso di tempo che a tratti è sembrato infinito per gli abitanti della provincia di Rimini che a partire da lunedì pomeriggio e fino a ieri dopo l’ora di pranzo sono stati flagellati da un’ondata di maltempo che pur essendo stata largamente preventivata non ha fatto sconti al territorio. A pagare il conto più salato è stato proprio il capoluogo, con Rimini che ha registrato una precipitazione di circa 35 millimetri di pioggia in neanche un giorno e raffiche di vento che hanno toccato anche i 50/60 chilometri orari. Non a caso l’improvvisa ondata di maltempo ha costretto all’attivazione dell’intera macchina dei soccorsi con polizia locale, protezione civile, Anthea e, soprattutto, vigili del fuoco impegnati in forze sin da lunedì sera per risolvere le tantissime criticità provocate da pioggia torrenziale e forte vento.

Nel dettaglio, i danni si sono concentrati principalmente nella zona di Rimini città, appunto, fino al colle di Covignano. Le criticità si sono registrate a seguito di rami divelti, foglie e alberature crollate che hanno ingombrato le carreggiate. In particolare lungo la via di Covignano, il crollo concomitante di grossi rami e alberi ha anche danneggiato la linea telefonica, richiedendo l’intervento congiunto di pompieri e protezione civile per la chiusura e messa in sicurezza di circa 350 metri di strada. A Santa Giustina poi il sottopasso di via Quinto Miglio è stato chiuso per qualche ora a causa di allagamenti e poi riaperto nella giornata di ieri. Ulteriori danni minori hanno incluso la caduta di rami o parti di alberature in via Tripoli (dove lunedì intorno alle 18 un’automobile è rimasta anche schiacciata da un albero abbattuto dal forte vento), via Dario Campana e via Madonna della Scala: tutto "prontamente gestito e risolto nelle ore immediatamente successive, per minimizzare i disagi alla circolazione stradale", puntualizzano da Palazzo Garampi. In totale, gli interventi compiuti sul territorio provinciale dai vigili del fuoco sono stati una settantina e prevalentemente proprio per piante pericolanti o alberi caduti, come anche nel caso di Bellaria Igea Marina, dove il crollo di un grosso pino di un’abitazione privata in via Lombardia ha dato del filo da torcere per diverse ore ai pompieri. Da segnalare anche i diffusi problemi elettrici che si sono manifestati in sporadici e temporanei blackout che avrebbero anche in questo caso interessato prevalentemente la zona di Rimini, provocando, tra le altre cose, anche lo spegnimento di alcuni semafori sulla Consolare per un breve periodo e, fortunatamente, senza conseguenze per gli automobilisti in transito.

La copiosa quantità di pioggia che ha colpito più la zona costiera che l’entroterra ha poi avuto come ulteriore conseguenza l’apertura delle paratie degli scarichi fognari. Un’operazione il cui effetto primario è stato quello di scaricare i liquami in mare, portando all’attivazione del semaforo rosso per i bagnanti. Stop alla balneazione in otto zone della costa riminese, stabilito in un totale di 18 ore da ieri mattina. Anche in questo caso, la zona più colpita dai divieti temporanei è stata quella di Rimini città, dove insistono la maggior parte dei punti dichiarati off-limits dalle autorità competenti a causa dello scarico in mare. Il divieto, nello specifico, ha interessato: Torre Pedrera (Brancona), foce del Marecchia, Rimini (Ausa), Bellariva (Colonnella 1 e 2), Rivazzurra (Rodella), Miramare (Rio Asse), Cattolica (foce del Ventena e via Fiume).

Protezione civile, polizia locale e vigili del fuoco sono rimasti quindi in stato di allerta per tutta la giornata di ieri, fin quando il pericolo maltempo non è rientrato a seguito del progressivo miglioramento delle condizioni. Per tutto il corso della giornata, ieri, è rimasta infatti attiva l’allerta meteo ’gialla’ fino all’esaurimento dei violenti rovesci temporaleschi.