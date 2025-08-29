Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Quando finisce il maltempoDivieto bambini spiaggiaMorta in marePolemica pipe crackSequestro auto di lussoCestini rimossi
Acquista il giornale
CronacaRiviera, volano i prezzi per la vacanza
29 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Riviera, volano i prezzi per la vacanza

Riviera, volano i prezzi per la vacanza

L’estate volge al termine e, con il rientro in città, in molti sognano di trasformare la Riviera in una seconda...

L’estate volge al termine e, con il rientro in città, in molti sognano di trasformare la Riviera in una seconda...

L’estate volge al termine e, con il rientro in città, in molti sognano di trasformare la Riviera in una seconda...

Per approfondire:

L’estate volge al termine e, con il rientro in città, in molti sognano di trasformare la Riviera in una seconda casa dove tornare ogni anno. Un sogno che, almeno a Rimini, costa però sempre di più. Secondo l’ultima analisi di Immobiliare.it, la provincia regina della Riviera romagnola ha registrato nell’ultimo anno un forte incremento dei prezzi delle abitazioni: +6,8% su base annua, con valori che ormai sfiorano i 3.000 euro al metro quadrato.

Un trend in netta crescita, che conferma l’attrattiva della costa riminese non solo come meta turistica, ma anche come investimento. A spingere i prezzi sono diversi fattori: la costante domanda da parte di chi cerca una casa al mare facilmente raggiungibile dal Nord Italia, la vivacità del mercato delle locazioni estive e la capacità del territorio di offrire molto più della spiaggia. Eventi culturali, enogastronomia, sport e intrattenimento rendono Rimini un polo vivace tutto l’anno, con un’attrattiva che va oltre i soli mesi estivi.

Il confronto con altre località balneari italiane mostra come Rimini si stia collocando nella fascia alta del mercato. Se in Liguria i prezzi restano i più salati, superando i 3.500 euro/mq a Savona, la Romagna riduce il divario e si conferma tra le mete più ricercate del Centro-Nord. Al Sud, invece, il mercato appare ancora più accessibile: in provincia di Lecce si spendono in media poco più di 1.100 euro/mq, mentre a Trapani si resta attorno ai 1.180 euro/mq.

Per chi guarda a Rimini come alla “casa al mare” dei sogni, l’occasione è oggi più impegnativa rispetto al passato. Il fascino della Riviera resta immutato, ma il mercato sembra premiare chi ha deciso di investire prima.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata