RivieraBanca a sostegno delle associazioni

Con ’Percorsi condivisi’, RivieraBanca scende in campo a sostegno della associazioni no profit, in collaborazione con la piattaforma di crowfounding Ginger. L’iniziativa supporta sei progetti ad impatto sociale attraverso raccolte fondi, con l’obiettivo di incrementare le iniziative che mirano alla crescita e alla coesione sociale. La banca contribuirà alla campagna con il completamento del budget, finanziando il 50 per cento dei progetti. "Siamo molto legati al nostro territorio – dice il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari – Vogliamo offrire un supporto concreto al terzo settore perchè ogni progetto si trasformi in opportunità". Le sei associazioni e cooperative che partecipano alle raccolte fondi sono Amici dell’ippoterapia, il cui crownfounding è già completato; Papa Giovanni XXIII, Nuovi orizzonti , il Giarasole, la Goccia e Service web.