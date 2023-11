RivieraBanca condivide i progetti con i soci. Nel 2024 ecco 2 milioni per il territorio

Due incontri già svolti – l’ultimo ieri – e un terzo in programma sabato 25 sempre nell’auditorium della sede. Così RivieraBanca condivide con i soci risultati, obiettivi e progetti con il corpo sociale. "Parliamo – dice il presidente Fausto Caldari (nella foto) – anche dell’affidabilità del nostro istituto che, nato dall’unione di 3 banche ultracentenarie, è stato premiato tra i migliori a livello nazionale e tra i primi nel territorio fra Romagna e Marche". Non solo. "Abbiamo raggiunto importanti traguardi – continua Caldari – anche grazie ai soci e ai clienti che in tanti anni hanno dato fiducia ad un modo autentico di fare banca, per il bene della comunità".

Nel 2023 RivieraBanca ha investito oltre 1,2 milioni di euro in mutualità, beneficenza, prevenzione e cura della salute, contributi ad enti, istituzioni, associazioni no profit, scuole, Ausl, iniziative culturali, promozionali e turistiche, sportive ed assistenziali. Per il 2024 l’obiettivo è di arrivare a e 2 milioni di euro di investimenti mutualistici in favore del territorio. L’elenco delle donazioni effettuate alle aziende sanitarie del territorio, consegnato durante gli incontri territoriali, è lunghissimo e riguarda macchinari del valore di sei milioni di euro circa in 15 anni, che incidono sulla prevenzione e cura della salute di tutti i cittadini. Un centinaio di defibrillatori sono stati collocati nelle piazze, sulle spiagge, nelle palestre, nelle scuole. Inoltre, spiccano il sostegno a iniziative culturali e una particolare attenzione ai giovani: i bonus bebè per i figli dei soci, il premio giovani talenti, le borse di studio tra cui quella alla memoria dell’illustre pediatra Guido Paolucci, le start up per lanciare i giovani verso progetti imprenditoriali utili alle loro idee e alla loro crescita. Si è costituito il Gruppo giovani soci per formare la compagine sociale del futuro e condividere nuove idee e progetti, tra cui ‘Fabbrica giovani idee’. Una grande novità è Riviera Mutua, con cui la banca sta lavorando per una sanità alternativa che consentirà a tutti i suoi soci visite mediche e prestazioni sanitarie con sconti tariffari e una tempistica senza lunghe attese, oltre a convenzioni con tante strutture per l’attività sportiva e ricreativa.

"Un istituto di Credito cooperativo – conclude Caldari – deve creare valore per la comunità e rilanciare il territorio in ambito socio-economico. Valori evidenziati anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’assemblea Federcasse a Roma".