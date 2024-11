RivieraBanca in trasferta a Livorno. Sfida ai veterani guidati da Banks

Dall’ Adriatico al Tirreno, oltre 300 km di trasferta per andare a trovare la Libertas Livorno in questa 12ª giornata di campionato. L’ultima, prima di una rigenerante e necessaria pausa di due settimane. Domani si gioca e RivieraBanca vuole continuare la striscia anche al PalaMacchia. Nella città natale di Sandro Dell’Agnello, i biancorossi troveranno una formazione reduce dall’oceanico successo su Pesaro, un 104-78 senza discussioni con i labronici già sul +32 all’intervallo. Attenzione però, perché proprio in questa partita si è manifestato in tutta la sua grandezza il pericolo pubblico numero uno, Adrian Banks. Per lui 28 punti, 9 rimbalzi, 9 assist e 48 di valutazione. Straordinario.

Non una sorpresa, per il curriculum da Serie A da protagonista che ha alle spalle. La carta d’identità dice 1986, ma su singola partita Banks può ancora costeggiare una tripla – doppia in A2 oltre a segnare 15.9 punti di media. Con lui, nel reparto esterni, il play-guardia americano Quinton Hooker, l’altro in doppia cifra della squadra con 13.8 punti, e il giovane Gregorio Allinei, un 2004 che porta alla causa 5.1 punti in quasi 20’. Per il resto, come per Banks peraltro, la parola d’ordine è una: esperienza. Nel reparto lunghi ecco infatti Nazzareno Italiano, 33enne con un passato anche a Santarcangelo che ne infila 9.3 tirando parecchio da tre (ma col 31%) e incendiandosi nei momenti topici. Il centro titolare è il 39enne Tommaso Fantoni, livornese doc con infinita esperienza alle spalle, anche di Nazionale (37 presenze). Un totem, Fantoni, che viaggia poco sotto la doppia cifra (9) e che artiglia 4.6 rimbalzi in 23 minuti. Il suo cambio ha 17 anni di meno ed è Dorin Buca, un 2.16 in grande crescita tecnica. Dalla panca esce anche un "ragazzo" che a Rimini, dal 2004 al 2008, ha lasciato dei bei ricordi e che poi è volato via per una carriera di alto livello in Serie A e con 46 presenze in Nazionale. È Ariel Filloy, che ora ha 37 anni e segna 9.6 punti (12 di media nelle ultime cinque). Più di dieci minuti a partita per il play Bargnesi, per l’ala Tozzi e per il lungo Fratto, con coach Andreazza a gestire un gruppo capace di segnare 74.1 punti a gara (14° attacco) e di subirne 76.9 (13ª difesa). In classifica le squadre sono divise da 12 punti (20 a 8), ma RivieraBanca sa che non può abbassare la guardia.

Loriano Zannoni