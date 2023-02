"RivieraBanca punterà sull’innovazione"

Il 2022 è stato un anno da incorniciare per RivieraBanca: l’istituto di credito ha realizzato un utile netto di 22 milioni di euro. Gli impieghi sono arrivati a 1,3 miliardi, la raccolta complessiva ha superato i 3 miliardi. Presidente Fausto Caldari, risultati ragguardevoli: come è stato possibile reaggiungerli? "Oltre all’utile, salgono tutti gli indici patrimoniali. Sono risultati che dimostrano, ancora una volta, la capacità di RivieraBanca di servire al meglio le esigenze dei soci e dei clienti, in un periodo di grande incertezza economica e sociale". Numeri che danno fiducia e tranquillità per il nuovo anno? "Il 2023 sarà un anno particolarmente importante. Saremo impegnati nella realizzazione del nuovo piano strategico col quale dovremo affrontare anche l’adeguamento del nostro modello organizzativo di banca del territorio. Inoltre, dovremo risolvere il tema relativo all’innovazione tecnologica in filiale che comporterà disagi, non solo economici, ma soprattutto derivanti dal modo diverso di rapportarsi con la nostra compagine sociale e con la clientela. L’innovazione e la tecnologia assumeranno un’importanza determinante per ogni tipo di attività, anche se la nostra forza attuale è data soprattutto dal continuo confronto col cliente e dalla profonda conoscenza dei suoi problemi che ci consentono di intervenire con maggior facilità". Come banca locale, quale ruolo avete...