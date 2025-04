Rivierabanca Rimini sconfigge Fortitudo Bologna e si assicura il primo posto nei playoff

fortitudo bologna

75

rivierabanca rimini

84

BOLOGNA: Costoli ne, Bonfiglioli ne, Vencato 3, Aradori 25, Gabriel 5, Battistini 2, Menalo ne, Bolpin 10, Panni 5, Cusin 4, Mian 8, Freeman 13. All. Caja

RIMINI: Anumba 5, Grande 14, Tomassini 2, Conti 4, Masciadri 13, Marini 16, Amaroli ne, Bonfè ne, Robinson 8, Johnson 17, Simioni 5, Camara. All. Dell’Agnello

Arbitri: Pellicani, Roiaz, Puccini

Parziali: 27-26; 42-45; 65-56

Note: tiri liberi: Fortitudo 12/20 Rbr 6/10; rimbalzi: Fortitudo 37 Rbr 33; assist: Fortitudo 21 Rbr 25

Solo due cose ieri sera hanno silenziato per un minuto il ruggito della Fossa dei Leoni. La prima è stata l’immagine di papa Francesco proiettata dal ’grande occhio’ del Madison di Piazza Azzarita. La seconda, quando Rbr ha saputo tornare dall’inferno di 11 punti di scarto sul 58-47 e, con un ultimo quarto da 10-28 di parziale, spezzare in due i sogni di un muro biancoblu che già vedeva l’Aquila volare sulla carcassa biancorossa. E invece no. Invece una Grande-magia e un Marini con la faccia tosta di chi, dopo due triple decisive, si mette le mani all’orecchio davanti a quattromila tifosi avversari, regalano a Rimini una certezza. Quella di presentarsi ai playoff da testa di serie numero 1. Lì, in cima, dietro solo all’irraggiungibile Udine.

Ed è stata proprio Rbr ad alzare la voce per prima sul parquet rovente del PalaDozza, quando una doppia transizione è valsa il 16-20 a -3’ dalla sirena che obbliga coach Caja al time-out per fermare l’emorragia. L’intuizione tattica dà i suoi frutti e il quarto si conclude con la tripla siderale di Panni, che da metà campo riporta in volo l’Aquila sul 27-26. Secondo quarto e ancora canestri con un ritmo da duello rusticano, con tanto di punto esclamativo di Cusin in schiacciata per la parità sul 33-33. Un preludio ad un ’botta e risposta’ cestistico ad alti ottani. Prima Rbr tenta di prendere le distanze affidandosi a un Johnson in veste di Atlante sulle due metà di campo. Poi però l’orgoglio Fortitudo risuona nelle urla di Aradori con le due triple consecutive che tengono la Effe agganciata con gli artigli sul 42-43 a ridosso della prima metà.

Pronti via e il rientro dagli spogliatoi di Rbr è materiale da regia horror. Prima Robinson regala a Bolpin il gioco da quattro punti, poi la Fortitudo mette il turbo e scava un solco da 16-2 di parziale in 5’ da incubo, che proiettano i padroni di casa a +11 (58-47), prima che una tripla di Masciadri raffreddi la bolgia dantesca del PalaDozza. La zampata spaccaossa però è dietro l’angolo: Aradori arma la mano e stampa 23 punti in 15’ scarsi in campo, per blindare il vantaggio di sicurezza sul 65-56 al tramonto del terzo periodo. Ma la parola ’fine’ non è scritta nel vocabolario di chi per larghi tratti ha dominato una stagione. Una doppia Grande-magia e Marini infatti riportano Rimini a -2 (72-70) con 4’ incandescenti avanzati sul cronometro. Quel che rimane è un copione poco adatto ai deboli di cuore. Dell’Agnello tra le maglie di fisicità della Fortitudo individua la falla e schiera il quintetto piccolo. La diavoleria tattica porta prima a due appoggi facili e poi alla doppia tripla di Marini, che scalpella la rimonta e un 75-84 sul tabellone luminoso che gela tutta Bologna e blinda Rimini lassù: appena dietro Udine, al comando della griglia playoff.

Francesco Zuppiroli