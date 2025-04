RivieraBanca: risultati record e futuro roseo

Sabato 3 maggio alle 9.30 al Palacongressi di Rimini, si terrà l’assemblea generale di RivieraBanca per l’approvazione del bilancio 2024 e il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025-2027. Un appuntamento fondamentale che arriva al termine di un anno eccezionale per la Banca di Credito Cooperativo, che ha chiuso il 2024 con un utile netto di 30 milioni di euro. “Un risultato che dimostra la solidità della nostra gestione e il valore del lavoro condiviso – commenta il Presidente Fausto Caldari –. Abbiamo saputo coniugare efficienza operativa e impegno per la comunità, investendo 2,5 milioni in mutualità e beneficenza”.

Il bilancio dell’ultimo triennio parla chiaro: 82 milioni di utile complessivo, fondi propri cresciuti fino a 327 milioni di euro, una copertura delle sofferenze al 90%, impieghi per 1,2 miliardi, raccolta a 3,2 miliardi e masse amministrate a 4,5 miliardi. Numeri che consolidano RivieraBanca come la BCC più patrimonializzata tra Rimini e Marche. Il direttore generale Gianluca Conti sottolinea l’importanza dei valori cooperativi alla base di questo successo. “Facciamo banca rispettando la nostra missione: supportare le persone, il territorio, lo sviluppo locale”.

All’assemblea verrà presentata un’unica lista per il nuovo Cda guidato ancora da Caldari. L’organo sarà composto da 9 membri, in linea con le normative statutarie post-aggregazione con Bcc Gradara.

Novità importante: per la prima volta, sarà proposta la distribuzione di un dividendo del 5% ai Soci, pari a un monte dividendi di circa 207 mila euro. Durante l’evento saranno premiati i soci con 50 anni di adesione alla banca.