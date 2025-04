RivieraBanca si prende cura dei propri soci

Prosegue l’attività extrabancaria di RivieraBanca, istituto di credito cooperativo del territorio dalla vocazione mutualistica e sociale. Nei primi tre mesi dell’anno attraverso i comitati territoriali sono state esaminate 84 richieste di contributi, per un totale complessivo di 194mila euro, ad enti, istituti, associazioni no profit, per iniziative sociali e culturali.

"Attraverso RivieraMutua, braccio operativo di RivieraBanca per la mutualità diretta – afferma il presidente Fausto Caldari – aprile è promosso come ‘Mese della prevenzione’, un’iniziativa dedicata e riservata al benessere dei soci nel territorio tra Rimini e Pesaro".

Questo consente di offrire 160 visite in diversi istituti di cura privati della provincia, da Santarcangelo fino alla Valconca. Le prestazioni sanitarie offerte sono diverse, dalle visite cardiologiche o oculistiche fino alle ecografie. Ai soci è stata riservata l’opportunità di prenotare una sola visita oppure un check-up completo, entrambi gratuitamente.