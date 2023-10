"RivieraBanca tra gli istituti più affidabili"

RivieraBanca ha ottenuto 5 stelle ed è stata classificata, nell’indagine di AltroConsumo Investi, al 28° posto su scala nazionale, ai primi posti nelle regioni Emilia Romagna e Marche. L’indagine mira a certificare l’affidabilità degli istituti di credito. Ed ha assegnato una graduatoria per sicurezza, affidabilità e solidità a 236 banche italiane, dando un punteggio da 1 a 5 stelle.

Per ottenere il massimo occorre superare un altro scoglio, ovvero un indicatore calcolato come rapporto tra i crediti ’deteriorati’ e la somma del patrimonio e degli accantonamenti sui crediti effettuati in passato. Un risultato molto soddisfacente, secondo il presidente Fausto Caldari: "Questa valutazione ci ha portato ad un risultato virtuoso e rassicurante. L’ottimo punteggio riconosciuto a RivieraBanca da AltroConsumo, oltre a confermare la qualità tecnica della gestione perseguita in questi anni, certifica la solidità della nostra banca, che è diventata un concreto e importante riferimento per famiglie e imprese del nostro territorio. Ciò rappresenta per noi anche un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso strategico intrapreso. Tra le nostre finalità prevale quella mutualistica. RivieraBanca è vicina alle aziende, alle istituzioni, ai cittadini. Produrre utile significa per noi rafforzare il patrimonio al fine di concedere credito ad imprese e privati e adempiere al nostro ruolo di cooperativa di credito locale. Supportiamo le associazioni del territorio e le comunità locali di riferimento attraverso le donazioni. Nel 2023 RivieraBanca sta sostenendo il territorio con oltre 1 milione di euro".