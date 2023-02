RivieraBanca, un milione per il territorio

"RivieraBanca vuole essere sempre di più un istituto anche a carattere sociale, distribuendo alla comunità parte di quanto dal territorio ottiene. Per il nuovo anno è stata messa a disposizione una cifra consistente, che si aggira attorno a 1,2 milioni di euro". Ad annunciarlo è Fausto Caldari, presidente dell’istituto di credito. Un impegno concreto, quello di RivieraBanca, che segue il lavoro svolto in tal senso l’anno scorso. "Nel 2022 – spiega Caldari – siamo riusciti a riversare sul territorio quasi un milione di euro in campo sociale, culturale e mutualistico, più in generale. In tre anni di RivieraBanca abbiano destinato alla comunità circa 2,5 milioni di euro. Un risulatato importante che ci riempie di orgoglio, che ci permette di poterci definire di essere la banca del territorio". Gli importi più rilevanti, di oltre 10 mila euro, sono stati concessi tra gli altri a favore di Rbr Basket Rimini, Asl Romagna per la chirurgia bariatrica, oppure utilizzati per la costituzione della Mutua Welfare per i soci di RivieraBanca e per borse di studio a favore dei giovani.

"Come RivieraBanca – sottolinea Caldari – siamo sempre disposti ad assumerci le responsabilità che ci competono. Il nostro patrimonio più importante sono i 6.700 soci e gli oltre 100 mila clienti che ogni giorno entrano nelle nostre filiali. La nostra forza è quella di considerare queste persone non come numeri, ma donne, uomini, famiglie ed imprese, con le loro caratteristiche. Resta fondamentale la capacità di relazionarsi con gli interlocutori".